So schlecht steht es um die Hochzeiten bei "Love Is Blind"

Die Kuppelshow "Love Is Blind: Germany" startete dieses Jahr erstmals in der deutschen Version auf Netflix. Für sechs frisch verlobte Paare werden in Zukunft die Hochzeitsglocken läuten. Zuvor brachen mehrere Couples die Show kurz vor der Hochzeit ab – für sie reichte die Liebe nicht für eine Ehe. Doch wie steht es um die übrig gebliebenen Turteltauben? Favoritin Hanni zeigte in Folge 8 gewisse Unsicherheiten. Nach dem Kennenlernen der Eltern von Daniel wünschte sie sich etwas Abstand und bei der Anprobe des Hochzeitskleides fing sie an zu weinen.

Die Rettung boten ihre Freundinnen, denn nach einer Aufmunterung schien Hanni sich sicherer mit Daniel zu sein. Letztere sorgte auch beim Pärchen Alina und Ilias für Komplikationen. Der 27-Jährige hegte ein wenig Gefühle für die Blondine und verunsicherte seine Verlobte – außerdem entfolgten sich beide auf Instagram. Eigentlich wirkten beide in den sozialen Medien zuvor sehr glücklich – ob es nun doch zu einer Trennung kam, bleibt unklar.

Auch das Überraschungscomeback von Sally und Medina stand auf der Kippe. Nachdem sie ihrer Liebe eine zweite Chance gegeben hatten und zusammengezogen waren, stand das Treffen mit Sallys Schwiegermutter an. Eigentlich schien alles harmonisch, doch in Folge sieben grätschte Medinas Mutter zwischen die Liebe. Skeptisch saß sie am Esstisch und packte sich an den Kopf. Sie fand es für eine Ehe viel zu früh. Sorgte sie mit ihren Zweifeln für das zweite Liebes-Aus der beiden? Welche Hochzeit nach all dem Drama wirklich stattfand, erfahren die Zuschauer in den neuesten Folgen auf Netflix.

Anzeige Anzeige

Netflix Ilias und Alina von "Love Is Blind: Germany"

Anzeige Anzeige

Instagram / sally.os Sally, "Love Is Blind: Germany"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige