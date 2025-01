"Love Is Blind": Sally und Medina bekommen zweite Chance

Nachdem die Pärchen ihre Flitterwochen auf Kreta verbracht haben, geht es für sie in der Folge sechs von Love Is Blind: Germany in ein gemeinsames Zuhause. Eigentlich nicht dafür eingeplant waren Sally und Medina – trotz sehr guter Gespräche in den Pods beendete Sally die Verbindung. Doch einige Zeit später treffen sich beide in einem Café und lassen ihre Fehler Revue passieren. Nach der Aussprache gibt Sally Medina eine zweite Chance: "Möchtest du mit mir zusammenziehen?" Nach kurzem Überlegen fängt der 31-Jährige an, breit zu lächeln und stimmt zu.

Das ist mal ein unerwartetes Comeback: Beide geben der Liebe trotz der Trennung noch eine Chance. Im Gespräch betont Sally, wieso sie das Ganze damals beendet hatte: "Du hast zwischendrin gelacht und warst sprachlos, das konnte ich nicht einordnen." Medina war beim ersten Aufeinandertreffen viel am Lachen – das sorgte bei seiner potenziellen Partnerin für Unbehagen und Unsicherheit. Daraufhin erklärt er seine Reaktion: "Ich war supernervös, aber habe mich auch übertrieben gefreut und deshalb so viel gegrinst."

Beide sprechen sich im Verlauf der Folge aus und geben dann ihre Gefühlslage preis. Sally redet ganz offen über ihre Emotionen: "Ich sehe, zwischen uns ist eine Verbindung. Selten habe ich zu einem Mann so viele Emotionen auf einmal entwickelt." Da kann Medina nur zustimmen. Diese intensive Verbindung zueinander spürten die beiden auch schon in den Pods. Gegenseitig schenkten sie dem jeweils anderen sogar ein Schmuckstück mit demselben Spruch darauf. "Wow, ich bin gerade so sprachlos. Das ist so verrückt – es gibt kein klareres Zeichen als das irgendwie", betonte Sally über ihren schicksalhaften Moment.

Anzeige Anzeige

Netflix Medina, "Love Is Blind: Germany"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sally.os Sally, "Love Is Blind: Germany"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige