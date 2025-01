Wie schlägt sich Karina Wagner bei "Make Love, Fake Love"?

Seit bereits drei Wochen läuft die dritte Staffel von Make Love, Fake Love. In diesem Jahr sucht Karina Wagner (28) unter der Sonne Griechenlands nach der großen Liebe. Allerdings gibt es einen Haken: Unter den flirtwilligen Kandidaten verstecken sich auch vergebene Männer, die die Single-Lady entlarven muss. Entscheidet sie sich am Ende für den falschen, erhalten dieser und seine Partnerin eine Siegprämie von satten 50.000 Euro.

Einen der vergebenen Teilnehmer enttarnte die 28-Jährige bereits in der dritten Folge der Datingshow. "Mein Gefühl ist, dass er vergeben ist – durch und durch", erklärt Karina und wirft Emre aus der Show. Zusammen mit seiner Freundin Ronja verließ der Duisburger die Villa. Dass Karina gleich beim ersten Exit den richtigen Riecher hatte, machte sie stolz: "Für die erste Entscheidung habe ich es doch gut gemacht, also ich kann mich nicht beklagen."

Bislang ließ Karina bei den Männern nichts anbrennen. In der zweiten Folge machte sie es sich mit Kandidat Cansin im Pool gemütlich – später kam es bei den beiden sogar zum allerersten Kuss der Staffel. Umgehauen hatte sie der Knutscher allerdings nicht, wie sie im Einzelinterview zugab. Anders sah es dafür beim Kuss mit Maurice aus. "Ich hoffe, das war nicht der letzte Kuss. Von mir aus könnte es da auch noch ein bisschen weitergehen", schwärmte sie über den einstigen Love Island-Teilnehmer. In der kommenden Folge könnte es besonders spannend werden: Der vergebene Kevin bekommt den begehrten "Love Key" und damit eine ganze Nacht mit ihr. Stimmt jetzt unten ab, wie euch Karina in der Rolle als "Make Love, Fake Love"-Girl gefällt!

"Make Love, Fake Love" – seit dem 2. Januar, immer donnerstags auf RTL+.

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Emre

RTL Karina Wagner und Cansin, dritte Staffel von "Make Love, Fake Love"

