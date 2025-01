Drei Vereine buhlen um Fußball-Influencer Nader Jindaoui

Ob Berlin, Österreich oder die sonnige Westküste der USA – Fußball-Influencer Nader Jindaoui (28) steht vor einer spannenden Entscheidung. Der Sportler, der auf Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok Millionen Fans begeistert, ist seit sechs Monaten auf Vereinssuche. Nun hat er gleich drei Angebote auf dem Tisch: Hertha BSC will ihn laut Bild zurück in die U23 holen, Austria Klagenfurt lockt unter Trainer Peter Pacult mit einem Langzeitvertrag und das Team von Ex-Dortmund-Star Marco Reus (35), LA Galaxy, bietet internationalen Glanz in der Major League Soccer. Naders nächste sportliche Station könnte den ganzen Verlauf seiner Karriere deutlich beeinflussen.

Besonders die erneute Kontaktaufnahme durch Hertha sorgt bei vielen Anhängern für Aufregung. In der Saison 2023/24 hatte Nader einige beeindruckende Auftritte für die U23 des Klubs und sogar zwei Einsätze im Olympiastadion bei den Profis. Ein erhoffter fester Profivertrag blieb damals aus, doch diesmal treibt Zecke Neuendorf (49), Akademieleiter und langjähriger Unterstützer des Spielmachers, die Bemühungen erneut voran. Doch auch das Angebot von Austria Klagenfurt hat seinen Reiz. Der Verein, aktuell in der österreichischen Bundesliga, möchte den Social-Media-Star langfristig binden und gibt ihm die Möglichkeit, zuerst bei Viktoria 89 in Deutschland Spielpraxis zu sammeln. Völlig anders wäre dagegen ein Engagement in den USA: Beim Training bei LA Galaxy konnte der Influencer bereits erste Eindrücke sammeln und mit einem neuen, internationalen Umfeld liebäugeln.

Nader, der neben seinem Können auf dem Platz vor allem durch seine Nähe zu den Fans und seinen lockeren, authentischen Umgang bekannt ist, steht mit dieser Entscheidung nicht nur sportlich im Fokus. Seine riesige Community aus mehreren Millionen Followern verfolgt jeden Schritt seines Weges gespannt und unterstützt ihn tatkräftig online. Der Sportler, der inzwischen auch ein gefragtes Gesicht abseits des Fußballs ist, nutzt seine Reichweite oft, um private Einblicke zu geben und seinen Alltag mit seiner Frau Louisa Jindaoui (25) und den beiden gemeinsamen Kindern Imani und Nidal zu teilen.

Anzeige Anzeige

Instagram / naderjindaoui Nader Jindaoui bei LA Galaxy, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / naderjindaoui Nader und Louisa Jindaoui mit ihren Kindern Imani und Nidal, Mai 2024

Anzeige Anzeige