Emma filmt: Bruce Willis dankt Ersthelfern der Waldbrände

Bruce Willis (69) hat mit einer rührenden Geste ein Zeichen des Dankes gesetzt. Der schwer an Frontotemporaler Demenz erkrankte Hollywood-Star wurde kürzlich dabei gefilmt, wie er in Los Angeles den Ersthelfern der Polizei die Hand schüttelte und ihnen für ihren Einsatz im Kampf gegen die anhaltenden Waldbrände dankte. Die bewegenden Aufnahmen, die seine Ehefrau Emma (46) am Donnerstag auf Instagram teilte, zeigen den Schauspieler bei einem seiner seltenen öffentlichen Auftritte. Emma schrieb zu dem Video: "Bruce ließ nie die Gelegenheit aus, seine Dankbarkeit mit einem herzerfüllten Handschlag und einem 'Danke Ihnen für Ihren Dienst' zu zeigen. Gestern war es nicht anders." Trotz seiner Krankheit schien Bruce dabei gut gelaunt und allem Anschein nach erholt.

Die verheerenden Waldbrände in Los Angeles, bei denen bereits zahlreiche Menschen ums Leben kamen und Tausende Häuser zerstört wurden, gefährden weiterhin die Stadt und die umliegenden Gebiete. Es ist noch unklar, ob das Anwesen des 69-Jährigen im Stadtteil Brentwood, in dem er und seine Familie seit Jahren leben, selbst betroffen ist. Bruce, der sich seit seiner Diagnose weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, wird in dieser schweren Zeit von seinen Liebsten unterstützt. Schauspielerin Demi Moore (62), seine Ex-Frau und Mutter seiner drei älteren Töchter, berichtete kürzlich in einem Interview, dass Bruce trotz der Herausforderungen, die die Krankheit mit sich bringt, "in einem stabilen Zustand" sei. Die gesamte Familie steht auch in diesen schweren Tagen wie gewohnt eng zusammen.

Bruce ist durch Kultfilme wie "Stirb langsam" bekannt geworden. Er hatte seinen ersten Filmauftritt neben Frank Sinatra (✝82) und war über Jahrzehnte ein zentraler Name in Hollywood. Als ebenso charmanter wie grober Polizist John McClane, den ursprünglich Clint Eastwood (94) hätte verkörpern sollen, spielte Bruce sich in die Herzen der Zuschauer. Doch durch die Krankheit hat sich sein Leben grundlegend verändert. Mit seiner aktuellen Ehefrau Emma, die er 2009 heiratete, hat er zwei jüngere Töchter. Dennoch ist auch seine Ex-Frau Demi ein wichtiger Teil seines Alltags geblieben. Die harmonische Verbindung zwischen den beiden Familien wird in der Öffentlichkeit oft gelobt. Tallulah Willis (30), eine seiner Töchter mit Demi, kommentierte die aktuellen Aufnahmen rührend: "Das erfüllt mein Herz so sehr." Bruces Nahbarkeit und Dankbarkeit bleiben Eigenschaften, für die er weltweit bewundert wird. Daran ändert auch seine Krankheit nichts.

Getty Images Bruce Willis und Emma Heming, 2019

Instagram / demimoore Demi Moore, Tallulah und Bruce Willis im Dezember 2022

