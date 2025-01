Gibt sich Bushido etwa nicht mehr genug Mühe mit den Kids?

Anna-Maria Ferchichi (43) und ihr Mann Anis, den meisten wohl besser bekannt als Bushido (46), gewähren in der neuesten Folge ihres Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi – der Bushido Podcast" intime Einblicke in ihr Familienleben. Dabei sprachen die beiden offen über Silvester, das sie dieses Jahr getrennt verbrachten: Während die Influencerin mit einigen der Kinder auf einer gemieteten Jacht feierte, blieb der Rapper lieber mit den Töchtern zu Hause. Für Anna-Maria sei das kein Problem gewesen: "Entweder möchte er dabei sein, und wenn nicht, ist das seine freie Entscheidung. Wir sind ein Ehepaar und keine Symbiose", erklärte sie.

In ihrem Podcast thematisierten die Ferchichis auch, wie sie als Paar und Eltern mit gesellschaftlichen Erwartungen umgehen. Anna-Maria gestand, früher ein schlechtes Gewissen gehabt zu haben, wenn sie Zeit für sich oder mit Freundinnen verbringen wollte, während Anis auf die Kinder aufpasste. Heute würden die beiden den Druck von außen jedoch gelassener nehmen, wie die Schwester von Sarah Connor (44) berichtete: "Wenn wir beide das in Ordnung finden, dann ist es egal, was jemand anders sagt." Auch Anis betonte: "Wer sagt denn überhaupt, was normal ist?" Diese Offenheit möchten sie auch ihren Kindern vermitteln: Respekt vor unterschiedlichen Lebensentscheidungen sei für sie essenziell – ob es um Silvesterpläne oder andere Situationen gehe.

Seit mittlerweile zwei Jahren gewähren Anna-Maria und Anis in ihrem Podcast unterhaltsame und ehrliche Einblicke in das turbulente Familienleben mit ihrer Rasselbande. Doch die achtfache Mama hat bereits ihr nächstes Projekt angekündigt. Im November teilte sie begeistert mit, dass sie eine Anfrage für einen eigenen Podcast erhalten habe. Für die 43-Jährige sei schnell klar gewesen: Diesen Weg möchte sie nicht allein gehen. In ihrer Instagram-Story verkündete sie nun voller Stolz ihre neue Partnerin – Influencerin Kimberly Devlin-Mania, im Netz bekannt als die.kim. Ab Februar wollen die beiden Frauen in ihrem gemeinsamen Projekt, das auf RTL+ verfügbar sein wird, alles rund um das Thema Lifestyle angehen.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Kimberly Devlin-Mania

