Julian Claßens Freundin sendet heiße Grüße aus dem Urlaub

Gemeinsam mit seiner neuen Liebe Palina bereist Influencer Julian Claßen (31) die schönsten Orte der Welt. Seine bessere Hälfte gibt ihren mittlerweile über 140.000 Followern auf Instagram einen Einblick in den gemeinsamen Urlaub auf den Malediven. Nicht nur der Urlaubsort scheint ganz schön heiß zu sein – auch Julians Freundin posiert sexy im schwarzen Bikini und nassen Tanktop auf einem Jetski. Außerdem strahlt die Beauty auf einem Selfie braun gebrannt in die Kamera. Der Sandstrand mit Palmen bietet eine atemberaubende Kulisse und löst bei den Followern Fernweh aus.

Total begeistert äußerten Letztere sich zu den Eindrücken in der Kommentarspalte: "Wunderschöne Bilder." Ein weiterer Fan betonte: "Wie aus dem Katalog." Andere User konzentrierten sich mit Kommentaren wie "Wow, megahübsch" oder "Die Schönste" auf das Aussehen der Influencerin. Auch Julian meldete sich zu Wort und konnte sein Glück wohl kaum fassen. Mit Flammen-Emojis kommentierte er: "Woooooow." Der YouTuber ist jedoch nicht zum ersten Mal mit seiner Palina auf Reisen: Erst Anfang des Jahres postete er niedliche Kussfotos aus Paris.

Gemeinsame Reisen sind für die Turteltauben somit keine Seltenheit. Seit der Bekanntgabe ihrer Beziehung Anfang November arbeitete das Paar schon extrem viele Reiseziele ab. Unter anderem waren die beiden gemeinsam in verschiedenen Städten Amerikas unterwegs, besuchten London oder knutschten in Dubai. Auf ihren Accounts gibt das reiselustige Duo den Followern oft einen Einblick in ihr Leben und ihre Reisen.

Anzeige Anzeige

Instagram / palinamin Palina, Influencerin und Freundin von Julian Claßen

Anzeige Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen und seine Freundin Palina, November 2024

Anzeige Anzeige