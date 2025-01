Kim Kardashian enthüllt geheime Liebe im Kardashians-Trailer

Ist Kim Kardashian (44) etwa wieder vergeben? Im neuen Trailer zu der Hit-Show The Kardashians, der unter anderem auf YouTube gepostet wurde, deutet die Unternehmerin es zumindest an. Der Clip zeigt die mehrfache Mama in einem Einzelinterview, während sie sagt: "Ich hatte die Absicht, erst mal Single zu bleiben. Aber ich habe euch komplett angelogen, Leute." Dann schiebt sie fast schon als Scherz noch hinterher: "Dass ich keine Dates habe und keine Liebe und Aufmerksamkeit will? Wenn ihr das glaubt, kennt ihr mich nicht besonders gut."

Spätere Szenen in den Aufnahmen zeigen die SKIMS-Gründerin im Gespräch mit ihrer Mutter Kris Jenner (69). Die beiden Reality-TV-Ikonen stehen in Kims Haus, in einem Raum stapeln sich die Pakete. Kim hat anscheinend vor, zu renovieren. "Ich werde bis hierhin einen Kleiderschrank für ihn einbauen lassen", erklärt sie, während sie außerhalb des Hauses eine Wand andeutet. Kris zeigt sich leicht überrascht. Sie meint: "Du musst ihn ja wirklich gern haben." Um wen genau es sich bei dem mysteriösen neuen Mann in Kims Leben handelt, wird natürlich noch nicht verraten.

Nachdem Kim im Jahr 2021 die Scheidung von ihrem damaligen Ehemann Kanye West (47) eingereicht hatte, führte sie einige Monate eine Beziehung mit Pete Davidson (31). Danach folgte eine angebliche Romanze mit dem NFL-Spieler Odell Beckham Jr. (32) – allerdings haben die beiden den Flirt nie offiziell bestätigt. Im Dezember 2024 steckte ein Insider dem Magazin Us Weekly, dass sie "jemanden Neues" treffen würde. Allerdings stehe der Unbekannte wohl nicht im Rampenlicht und das gefalle ihr an ihm angeblich besonders gut.

Getty Images Kim Kardashian, Unternehmerin

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West, August 2016

