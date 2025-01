Umuts Auto vor ihrer Tür: Emma Fernlund spricht Klartext

Um Emma Fernlund (24) und Umut Tekin (27) ranken sich derzeit einige Gerüchte. Der Reality-TV-Kandidat trennte sich vor einigen Wochen öffentlich von seiner damaligen Partnerin. Es wird jedoch gemunkelt, dass die ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Kandidaten mittlerweile wieder zueinander gefunden haben – unter anderem, weil Umuts Auto trotz der angeblichen Trennung noch immer vor Emmas Haustür parkt. "Das ist nichts Neues, dass Umuts Auto bei mir parkt. Das steht auch da, wenn er nicht da ist", betont die Blondine jetzt in ihrer Instagram-Story. Zudem erklärt sie: "Ich habe das auch schon an meinem Geburtstag erklärt: Umut wohnt bei mir, wir wohnen zusammen und es gibt viel zu besprechen." Bevor die endgültige Entscheidung über ein Liebes-Comeback oder das Ende der Beziehung nicht gefallen sei, wolle Emma sich nicht zum derzeitigen Stand ihrer Beziehung äußern.

Bereits kurz nach der Trennung waren Gerüchte aufgekommen, dass die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer doch wieder zusammen sind. Diese wurden zuletzt durch ihre TV-Kollegin Gloria Glumac (32) befeuert. "Laut Followern, die mir schreiben, steht das Auto von Umut bei Emma. Glaube, die sind mittlerweile wieder zusammen und alles nur für Show", kommentierte die Ex-Prominent getrennt-Kandidatin vor wenigen Tagen unter einem Promiflash-Beitrag in den sozialen Medien.

Doch wie kam es überhaupt zu der Trennung des Reality-TV-Paares? Mitte Dezember postete der Ex von Jana-Maria Herz (32) ein Statement in seiner Instagram-Story: "Das zwischen Emma und mir ist vorbei. Ich mache es direkt über diesen Weg und es gibt kein Zurück mehr, sonst bin ich noch in dieser toxischen Scheiße gefangen und finde keinen Ausweg mehr." Von der Trennung habe die Fitnessliebhaberin selbst erst über die Plattform erfahren. Sie erklärte kurz darauf, dass Umut es so darstellen wollte, als ob sie ihn betrogen habe – dabei sei er derjenige, der fremdgegangen ist. "Umut übertreibt doch im Klub und hat mit anderen Weibern rumgef*ckt und ich habe ihm das verziehen. Ich habe nichts gemacht und er postet so eine Scheiße", wetterte sie. Kurz darauf wollten sich die beiden dann aber doch zu einem klärenden Gespräch treffen.

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin bei den Reality Awards 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Umut Tekin und Emma Fernlund im Januar 2024

Anzeige Anzeige