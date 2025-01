"First Dates"-Kandidatin sorgt bei Roland Trettl für Lacher

Eigentlich bringt den First Dates - Ein Tisch für zwei-Moderator Roland Trettl (53) nichts so schnell aus der Fassung. Seit 2018 ist er bei der VOX-Show dafür zuständig, die Kandidaten zu begrüßen und die Stimmung ein wenig aufzulockern. Doch Kandidatin Jaqueline dreht den Spieß in der aktuellsten Folge einfach mal um. Als der Koch ihr die Frage stellt, wieso sie immer wieder nach einem Partner suchen würde, löst sie mit ihrer Antwort eine unerwartete Reaktion von Roland aus. Sie betont: "Na ja, weil ich ja jetzt gerade keinen habe. Da brauche ich Nachschub."

Mit dieser schlagfertigen Antwort hätte der ehemalige The Taste-Juror wohl nicht gerechnet – beide bekommen auf einmal einen extremen Lachanfall. Während sie versuchen, sich wieder einzukriegen, erklärt die Teilnehmerin: "Bislang war halt noch nichts Brauchbares dabei." Ihr Liebesleben schien bisher von Pech geprägt gewesen zu sein – sie verliebe sich nur in "Chaoten". Ob nun der bodenständige Robin aus Berlin zu ihr passt?

Kochexperte Roland glaubt fest an das Konzept hinter der Datingshow. Er selbst hatte auch schon ein Blind Date. Gegenüber dem Sender betonte er im Jahr 2019: "Es war ein Abenteuer mit erfolgreichem Abschluss und wieder eine Erfahrung mehr." Den perfekten Beweis lieferten auch die Kandidaten Sara und Felix – nach ihrem "First Dates"-Restaurantbesuch im Dezember 2023 kamen sie zusammen. Doch dabei blieb es nicht, denn etwa ein Jahr später gaben sie ihre Verlobung bekannt.

RTL Roland Trettl, "First Dates Hotel"-Bekanntheit

Instagram / saraundfelix "First Dates"-Paar Sara und Felix, Niagarafälle kanadische Seite, Oktober 2024

