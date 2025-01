Brooke Shields spricht offen über schmerzhafte Fehlgeburt

Brooke Shields (59) hat in ihrem neuen Buch eine besonders schwere Erfahrung aus ihrem Leben geteilt: Eine schmerzhafte Fehlgeburt in ihren Dreißigern. Die Schauspielerin und ihr Ehemann Chris Henchy waren frisch verheiratet, als sie das erste Mal durch eine künstliche Befruchtung schwanger wurde. Nach drei Monaten erlitt sie jedoch eine Fehlgeburt, die sie als "die schlimmsten zwölf Stunden ihres Lebens" beschrieb. Zuvor hatte Brooke erfahren, dass eine Biopsie an ihrem Gebärmutterhals erhebliche Narben hinterlassen hatte, was ihre spätere Fruchtbarkeit negativ beeinflusste.

Vor der Fehlgeburt musste sie bereits zahlreiche gesundheitliche Eingriffe über sich ergehen lassen. Während einer Routineuntersuchung wurde ein auffälliges Zellwachstum festgestellt, das zum Glück frühzeitig entfernt werden konnte, um eine mögliche Krebserkrankung zu verhindern. Doch die Operation hinterließ mehr Schäden, als sie ahnen konnte. Die entstandenen Vernarbungen erschwerten sogar die künstliche Befruchtung: Der Zugang über die Gebärmutter war blockiert, sodass die Ärzte den Embryo letztlich durch einen Eingriff über den Bauchnabel einpflanzten. Trotz des Erfolgs beim ersten Versuch endete die Schwangerschaft in dem tragischen Verlust. Brooke erfuhr erst viel später, dass sie risikobewusster hätte handeln können, wenn ihre Ärzte sie besser informiert hätten.

Brooke, die später Mutter von zwei Töchtern wurde, hat in den letzten Jahren zunehmend Einblicke in die persönlichen Herausforderungen ihres Lebens gewährt. Neben den Schwierigkeiten mit ihrer Fruchtbarkeit sprach die Schauspielerin in ihrem Buch auch offen über andere intime Themen, wie den Einfluss medizinischer Eingriffe auf ihr Sexualleben und ihren Umgang mit dem Älterwerden. In ihrer neuen Autobiografie zeigt sich Brooke von einer verletzlichen, reflektierten Seite und ermutigt andere Frauen, ihre eigene Gesundheit und sonstige Entscheidungen selbstbewusst in die Hand zu nehmen.

Instagram / brookeshields Chris Henchy und Brooke Shields

Getty Images Rowan Francis Henchy, Brooke Shields und Grier Hammond Henchy