"Golden Bachelor"-Kandidatin Mercedes wurde vom Ex betrogen

Mercedes, Kandidatin bei der RTL-Show Golden Bachelor, hat eine bewegende Liebesgeschichte hinter sich. Die Berlinerin heiratete ihren Ex-Mann nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Vier Jahre nach ihrer ersten Trennung wagten sie einen zweiten Neustart, doch dieser endete tragisch: Ihr Mann betrog sie – und sie ließen sich zum zweiten Mal scheiden. In der Kuppelshow schüttet sie Golden Bachelor Franz Stärk ihr Herz aus. "Ich spürte regelrecht, wie mein Herz zerbrach", schilderte Mercedes über den Seitensprung. Franz (73), selbst in der Vergangenheit Opfer eines Betrugs, zeigte Mitgefühl: "Das ist hart und hinterlässt Spuren."

Wie die 61-Jährige im Gespräch mit Bild verriet, war das Liebescomeback mit ihrem damaligen Mann zunächst ein voller Erfolg. Die vierjährige Trennungszeit sei ein Wendepunkt in der Beziehung gewesen. "Wir haben uns ganz neu kennengelernt", sagte die Kosmetikerin, die nach der Reunion mit ihrer Tochter wieder bei ihrem Ex-Mann eingezogen war. Die zweite Ehe empfand sie als "neu und einzigartig". Die Bindung zwischen den beiden sei stärker gewesen als je zuvor, und die Zeit habe das Trio zusammengeschweißt. Doch das Glück hielt nur zwei Jahre. "Er fiel wieder in sein altes Verhaltensmuster zurück", erklärte Mercedes. Sie wollte an der Beziehung arbeiten, doch es klappte nicht: "Er hatte mit mir abgeschlossen, also bin ich wieder ausgezogen."

Mercedes schöpfte in der schwierigen Zeit vor allem Kraft aus ihrem Glauben, ihrer Familie, Freunden und einer Therapie, wie sie preisgab. Dennoch hat die Erfahrung deutliche Spuren hinterlassen: "Ich brauche sicher mehr Zeit, mich ganz zu öffnen, um wieder eine Beziehung einzugehen." Unter den Kandidatinnen, die um die Gunst von Franz kämpfen, zeigt Mercedes sich bislang eher zurückhaltend, doch für die Berlinerin ist das ein wichtiger Schutzmechanismus. Ihre Vergangenheit hat sie gelehrt, vorsichtiger und achtsamer zu sein, wenn es um ihr Herz geht und voll und ganz auf ihr Herz zu hören. Für Franz gab es bei "Golden Bachelor" aber bereits einen Kuss – bleibt abzuwarten, ob Mercedes mit ihm ihr großes Glück findet.

Anzeige Anzeige

RTL / Stephan Pick Franz Stärk, "Golden Bachelor" 2024

Anzeige Anzeige

RTL Mercedes, Lise und Kerstin, "Golden Bachelor"-Kandidatinnen

Anzeige Anzeige

Anzeige