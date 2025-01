Wurden Hannah und Tolga nach "Love Is Blind" ein Paar?

Bei Love Is Blind: Germany zählte Hannah zu Tolgas Favoritinnen. Als es dann darum ging, das Experiment aus den Pods in das reale Leben zu überführen, entschied sich der 34-Jährige jedoch für Shila und machte ihr einen Antrag. Lange hielt die Verlobung aber nicht an: Schnell merkte er, dass der Funke nicht übergesprungen war und beendete die Beziehung. Als die heiratswilligen sowie die ausgeschiedenen Kandidaten kurz vor den TV-Hochzeiten aufeinandertrafen, war Tolga von der anderen Dame in den Pods – Hannah – sofort hin und weg. Bei einem kurzen Gespräch einigten sie sich sogar darauf, sich abseits der Kameras kennenlernen zu wollen. Doch was wurde eigentlich aus den beiden?

Beim großen Wiedersehen der Netflix-Show am Sonntag wurde diese Frage nicht geklärt, dafür aber auf Instagram. Dort luden Hannah und Tolga ein Video hoch, in dem sie ein ausführliches Statement dazu abgeben, was nach der Show geschah. Tatsächlich gingen sie wirklich den Schritt, sich abseits der Kameras besser kennenzulernen. Aufgrund der Distanz zwischen ihren Wohnorten, Berlin und Kehl, wurde aus den beiden jedoch kein Paar. "Man kann sagen, wir verstehen uns gut, wir respektieren uns beide noch und sind noch in gutem Kontakt", erklärt Hannah ihr Verhältnis.

Und wie sieht es in Sachen Liebe bei Hannah und Tolga mittlerweile aus? Auch das plaudern die beiden "Love Is Blind"-Kandidaten in dem Video aus. "Ich bin in einer Beziehung, auch sehr, sehr glücklich. Jetzt ungefähr seit einem halben Jahr. Ich bin überglücklich", berichtet Hannah freudestrahlend. "Nicht mit mir", fügt Tolga prompt hinzu und erklärt: "Ich bin Single, nach wie vor."

Netflix Tolga, "Love Is Blind: Germany"-Kandidat 2025

Instagram / callherhannahs Hannah, Kandidaten bei "Love Is Blind: Germany"

