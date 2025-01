Chrissy Teigen wird "Mutpreis" von Tochter Luna verliehen

Chrissy Teigen (39), Model und vierfache Mutter, erlebte einen besonders emotionalen Moment mit ihrer ältesten Tochter Luna (8). In einem von Chrissy auf Instagram geteilten Video überreichte die Achtjährige ihrer Mutter einen selbstgebastelten "Courage Award", übersetzt "Mutpreis". Dabei betonte sie: "Chrissy Teigen, ich bin stolz, dir den 'Courage Award' zu überreichen. Das ist, weil du immer für das Richtige einstehst, auch wenn es schwer ist. Du setzt dich für Frauen ein, hilfst Menschen in Not und kämpfst für eine bessere Welt." Sichtlich gerührt nahm Chrissy den Preis an und umarmte ihre Tochter. Auf Lunas Aufforderung hin hielt die Autorin des "Cravings"-Kochbuchs sogar eine kleine Dankesrede: "Ich möchte meiner Familie danken. Alles, was ich tue, tue ich für euch."

Das Video zeigte nicht nur diesen besonderen Moment, sondern auch eine Sammlung von Familienbildern und süßen Clips. In einer Aufnahme platzierte Chrissy den "Courage Award" liebevoll auf dem Kaminsims. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Sänger John Legend (46), hat Chrissy vier Kinder: Luna, Miles Theodore (6), Esti Maxine (2) und Wren Alexander (1). Die Familie musste auch schwere Zeiten durchleben, darunter den schmerzhaften Verlust ihres Sohnes Jack im September 2020 durch eine notwendige Abtreibung. Chrissy hätte wegen einer teilweisen Plazentaablösung nämlich ansonsten sterben können. Um an ihn zu erinnern, ließen sich Chrissy und John passende Tattoos stechen und pflanzten einen Baum, den sie "Tree of Life" nennen, in ihrem Garten in Beverly Hills.

Neben ihrem Engagement für Familie und soziale Themen betont Chrissy in Interviews häufig, wie turbulent, aber auch erfüllend der Alltag mit vier Kindern ist. Im August 2023 sprach sie mit dem Magazin People darüber, wie es ist, mehrere Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu erziehen: "Für mich ist der schwierigste Teil, dafür zu sorgen, dass sich die Älteren geliebt und umsorgt fühlen und dass sie sich genauso besonders fühlen wie die Babys." Chrissy und John, die seit 2013 verheiratet sind, scheinen immer wieder Wege zu finden, den Zusammenhalt in ihrer Familie zu fördern – und das trotz zeitintensiver Karrieren.

Instagram / Chrissy Teigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend im Krankenhaus, 2020

