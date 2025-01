Gloria Glumac befürchtet: Nikola versäumt Scheidungstermin

Nikola Glumac (29) steckt noch inmitten der Scheidung von seiner ehemaligen Partnerin Gloria (32). Der Temptation Island-Star wanderte allerdings kürzlich nach Dubai zu seiner neuen Freundin Kim Virginia Hartung (29) aus – weswegen seine Ex-Frau nun den Verdacht äußert, dass sie ihn bei einem wichtigen Termin in der kommenden Woche wohl nicht antreffen werde. "Nennt mich Wahrsager, aber ich befürchte, dass ich die Einzige sein werde, die nächste Woche zum Scheidungstermin erscheinen wird", vermutet die ehemalige Sommerhaus-Kandidatin in ihrer Instagram-Story.

Gloria erhält daraufhin die Nachricht eines Followers, sie könne durch ihren Anwalt einen Antrag stellen, der es dem 29-Jährigen erlaubt, per Videokonferenz dazugeschaltet zu werden. Ein wohl gut gemeinter Tipp – sie erklärt jedoch, dass sie dies schon versucht habe. "Eine Online-Verhandlung hatte ich tatsächlich beantragt, damit er es einfacher hat und es keine weiteren Probleme sowie Ausreden geben wird", berichtet die einstige Prominent Getrennt-Teilnehmerin und fügt hinzu: "Das wurde aber vom Gericht bereits abgelehnt, da es technisch nicht möglich ist."

Die Ehe der 32-Jährigen und des Tattooliebhabers ging im Jahr 2022 in die Brüche. Das Ex-Paar scheint aber keineswegs im Guten auseinandergegangen zu sein – insbesondere Gloria ist nämlich bis heute nicht gut auf Nikola zu sprechen. Erst kürzlich regte sie sich in ihrer Social-Media-Story darüber auf, auch nach seiner Auswanderung noch immer die Post des ehemaligen Are You the One – Reality Stars in Love-Kandidaten zu bekommen. "Jetzt frage ich mich: Hat er nicht eine Emirates-ID? Hat er nicht gemeint, er hat sich abgemeldet? Wieso zur Hölle schickt dann das Finanzamt, also der deutsche Staat, Briefe nach wie vor hier an meine Adresse?", wetterte die Reality-TV-Bekanntheit.

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac im September 2024

RTL Nikola Glumac und Gloria Glumac bei "Prominent getrennt"

