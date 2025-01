Ist Jennifer Aniston etwa Schuld an Barack Obamas Ehekrise?

In letzter Zeit kursieren hartnäckige Gerüchte um eine Ehekrise bei Barack Obama (63) und seiner Frau Michelle Obama (61). Nun kommen neue Theorien ans Licht, die den möglichen Grund für das angebliche Liebesdrama andeuten: eine andere Frau! Ausgerechnet Jennifer Aniston (55) könnte eine entscheidende Rolle im Hintergrund spielen. Bereits im vergangenen Jahr berichtete das US-Magazin in Touch über ihre harmonische Beziehung zueinander. Damals hieß es, die beiden seien "besessen voneinander".

Aufgrund der ganzen Aufmerksamkeit, die Barack der Schauspielerin vermeintlich widmet, soll sich seine Gattin "betrogen" von ihm fühlen. Der berühmte Moderator Jimmy Kimmel (57) konfrontierte Jennifer nach der Veröffentlichung direkt in seiner Talkshow mit der besagten Skandal-Story. Auf die Gerüchte reagierte sie zu dem Zeitpunkt mit klaren Worten: "Diese Geschichte ist absolut nicht wahr. Es ist einfach nur absurd!"

Die Spekulationen rund um ein bevorstehendes Ehe-Aus wurden erst vor Kurzem erneut bekräftigt. Bei der Amtseinführung von Donald Trump (78) zum Präsidenten der Vereinigten Staaten erschien der 63-Jährige nämlich ohne seine Frau. Wie Page Six berichtete, war ihre Abwesenheit bereits vorab geplant. Die einstige First Lady ließ wenige Tage zuvor durch das Büro des Paares Folgendes verkünden: "Der ehemalige Präsident Barack Obama hat seine Teilnahme an der 60. Amtseinführungszeremonie bestätigt. Die ehemalige First Lady Michelle Obama wird nicht an der bevorstehenden Vereidigung teilnehmen."

Getty Images Michelle und Barack Obama 2016 vor dem Weißen Haus

Getty Images Barack Obama bei der Amtseinführung von Donald Trump als Präsident der USA, 20. Januar 2025

