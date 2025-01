Sabrina Carpenter überrascht Superfan bei Geburtstagsparty

An dieses Geburtstagsgeschenk wird sich Jessica Stellina Morrison, die Ehefrau von Starkoch Gino D'Acampo, noch lange erinnern. Zu ihrer Feier im Soho House in London lud der TV-Star Sabrina Carpenter (25) ein. Die Sängerin posierte sogar für ein Foto mit der zwölfjährigen Tochter Mia. Der Italiener teilte den Schnappschuss stolz auf Instagram und schrieb dazu: "Vielen Dank, liebe Sabrina, dass du Zeit mit meiner Prinzessin Mia verbracht hast. So cool, dich bei der Geburtstagsparty meiner Frau zu sehen." Im Netz sind die meisten Fans der Blondine begeistert von ihrem Überraschungsbesuch, doch einige sind von der Aktion auch verwirrt. "Ich frage mich, wie viel das gekostet hat", kommentierte ein User unter dem Post.

Gino und seine Frau Jessica sind bereits seit 31 Jahren ein Paar. Das Erfolgsrezept ihrer Beziehung ist für den Kochbuchautor ganz klar. Im Gespräch mit Heat verriet er im Herbst des vergangenen Jahres: "Ich denke, es ist nicht nur wichtig, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, sondern ich glaube auch fest daran, Zeit allein zu verbringen." Dadurch sei es ihm und seiner Liebsten gelungen, sich auch innerhalb ihrer Partnerschaft weiterzuentwickeln.

In Sabrinas Liebesleben lief es zuletzt weniger harmonisch. Im Dezember 2024 endete ihre Romanze mit dem Schauspieler Barry Keoghan (32). Weder der "Saltburn"-Darsteller noch die US-Amerikanerin äußerten sich zu der Trennung, doch ein Insider behauptete gegenüber Deuxmoi, dass der Ire ein "nicht ganz unschuldiges" Verhältnis zu einer Influencerin gehabt haben soll.

Getty Images Gino D'Acampo, TV-Koch

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

