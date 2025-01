Das sind die "Are You the One?"-Kandidaten der neuen Staffel

Bald ist es so weit: Am 4. Februar 2025 geht die beliebte Datingshow Are You the One? in eine neue Runde! Unter dem strengen Blick von Moderatorin Sophia Thomalla (35) versuchen 21 heiße Singles ihr Perfect Match zu finden. Wenn sie es schaffen, dass in der finalen Matching Night alle Lichter angehen, erwartet die Kandidaten das heiß begehrte Preisgeld von 200.000 Euro. Wenn nicht, gehen sie leer aus. Wer nimmt die Herausforderung an? Promiflash hat die Teilnehmer der sechsten "Are You the One"-Staffel für euch zusammengefasst. Alle Infos dazu gibt es im Video!

