Hanni und Alberta sind nach "Love is Blind" enge Freundinnen

Für die beiden Love is Blind: Germany-Kandidatinnen Hanni und Alberta klappte es in der Show mit der Liebe leider nicht. Stattdessen fanden sie aber etwas genauso Wertvolles – die Freundschaft zueinander. Jetzt postete Alberta auf ihrem Instagram-Account ein Video, auf dem sie und die Kölnerin glücklich miteinander tanzen. "Das Experiment war für mich vielleicht nicht erfolgreich, aber ich habe eine wunderbare Freundin und Schwester gefunden", schrieb sie darunter. Bis zur finalen Veröffentlichung der Show mussten die Girls ihre innige Freundschaft vor der Öffentlichkeit geheim halten.

Unter ihrem Beitrag erklärte die Essenerin die Situation genauer: "Nachdem wir unsere Freundschaft über ein Jahr geheim halten mussten, kann ich euch endlich meine Freundin vorstellen." Da haben sich wohl zwei gefunden – die 27-Jährige betitelte Hanni als ihren größten Gewinn und als ihre Zwillingsschwester. Über die Bekanntgabe ihrer Verbindung freuen sich auch die Follower der Studentin. "Ihr seid das beste Duo", schrieb ein User. Jemand anderes gab ein großes Kompliment: "Unbewusste Anziehung von zwei tollen Seelen."

In den Kommentaren sprachen einige den Reality-TV-Newcomerinnen auch Mut zu: "Ihr seid super, lasst euch nicht unterkriegen!" Dieser Zuspruch ist wahrscheinlich auf die zuletzt ausgestrahlte Wiedersehensshow bezogen. Bei der Reunion musste Hanni sich mit vielen Vorwürfen über ihre Absichten in der Show beschäftigen. Besonders Kandidatin Jen, welche ebenfalls im Hintergrund des Videos zu sehen ist, schoss dort gegen die Immobilienmaklerin. Sie warf ihr vor, durch den TV-Auftritt nur Reichweite generieren zu wollen. In der Kommentarspalte des Beitrags ließen sich die Fans deshalb negativ über Jen aus, woraufhin Alberta darum bat, den Hass im Netz zu unterlassen.

Instagram / hannihase "Love Is Blind"-Hanni, Dezember 2024

Netflix Alberta, "Love is Blind Germany"-Kandidatin

