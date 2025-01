Kristin Davis wäre fast Carrie in "Sex and the City" gewesen

Kristin Davis (59), bekannt aus der Kultserie Sex and the City, hat kürzlich ein überraschendes Detail über ihren Start in der Serie verraten. In der ersten Episode ihres Podcasts "Are You a Charlotte" erzählte die Schauspielerin, dass sie ursprünglich für die Rolle der Hauptfigur Carrie Bradshaw vorsprechen sollte. Serienschöpfer Darren Star (63) hatte ihr das Drehbuch mit einer persönlichen Notiz geschickt: "Kristin, ich möchte wirklich, dass du für die Rolle der Carrie vorsprichst." Doch Davis fühlte sich dieser Herausforderung nicht gewachsen und zog stattdessen die Rolle der Charlotte York in Betracht.

In ihrem Podcast erklärte Kristin, dass sie schon beim ersten Lesen des Scripts eine starke Verbindung zu Charlotte spürte. Während Carrie als eine selbstbewusste, komplexe Figur beschrieben wurde – mit dem Körper von Heather Locklear (63) und dem Geist von Dorothy Parker – war Charlotte für Kristin greifbarer. Sie beschrieb die Figur als optimistisch, romantisch und idealistisch: "Sie hatte eine andere Perspektive als die anderen Frauen, sie war fokussierter auf Liebe und Beziehungen, was mir mehr zusagte." Um ihrer Präferenz Nachdruck zu verleihen, habe sie Darren Star sogar angerufen und gesagt: "Darren, ich kann Carrie nicht spielen, ich weiß nicht einmal, was du dir dabei gedacht hast, aber ich möchte Charlotte spielen."

Der Rest ist Geschichte: Kristin Davis bekam die Rolle der charmanten Charlotte York, während Sarah Jessica Parker (59) zur perfekten Besetzung für Carrie Bradshaw wurde. Die Chemie zwischen den vier Hauptdarstellerinnen und ihre individuelle Charaktertiefe trugen maßgeblich zum Erfolg der Serie bei. Auch in der Nachfolgeserie "And Just Like That" prägen die Schauspielerinnen ihre Rollen, und heute ist es nur schwer vorstellbar, dass Kristin die Rolle der Carrie oder eine andere Schauspielerin die Rolle der Charlotte übernommen hätte. Schon zu Beginn der Dreharbeiten zur dritten Staffel "And Just Like That" glänzten Kristin und Sarah wieder als die beiden ikonischen New-Yorkerinnen.

Getty Images Kristin Davis und Sarah Jessica Parker beim Dreh von "Sex and the City" 2003 in New York

Getty Images Kristin Davis und Sarah Jessica Parker, God's Love We Deliver Golden Heart Awards, 2024

