"Pinkelhilfe": Das sind die Luxusartikel der Dschungelcamper

Die letzten Tage sind gezählt: Für die Dschungelcamp-Promis geht in Kürze das australische Abenteuer los. Wie in jedem Jahr darf jeder Star zwei Luxusgegenstände mit in die Idylle des Urwalds nehmen. Wer welche Artikel mitnimmt, will die Bild nun wissen. Hoch im Kurs – wie so oft – ist ein Kissen für einen angenehmeren Schlaf. Sängerin Edith Stehfest, die Realitystars Maurice Dziwak (26), Alessia Herren (23) und Yeliz Koc (31) nehmen jeweils ein Kissen mit ins Camp. Diese Idee hatten auch Jürgen Hingsen (66) und Pierre Sanoussi-Bliss. Der einstige Olympia-Teilnehmer setzt bei seiner Auswahl sogar auf besonderen Komfort. "Ein Memory-Kissen, weil ich das zum Schlafen brauche. Es passt sich wunderbar meiner Körperform an, und deshalb schlafe ich gleich viel besser", verrät Jürgen. Yeliz legt nicht nur Wert auf einen angenehmen Schlaf, sondern auch auf Hygiene im Toilettenbereich. Aber was ist das pinkfarbene, längliche Plastikteil, das sie mitnehmen wird? "Eine Pinkelhilfe – damit ich mich nicht auf die Toilette setzen muss", erklärt Yeliz.

Sam Dylan (33) ist es wichtig, gut zu riechen und ein bisschen Farbe ins Camp zu bringen. Seine Luxusartikel bestehen aus einem gut duftenden Körperspray und einer Make-up-Palette. Anna-Carina Woitschack (32) sehnt sich nach Ruhe – etwa vor ihren Mitstreitern? Die Schlagersängerin setzt auf Ohropax und eine getönte Tagescreme. Neben dem Kissen gibt es für Edith noch ein Haarwachs, damit ihre Frisur trotz der möglichen Fischabfälle sitzt. Da Maurice gerade erst Papa geworden ist, nimmt er als Andenken den Stoffhasen seines Kindes mit. Alessia scheint ohne Lipgloss nicht überleben zu können, also wird dieser ihr zweiter Luxusartikel sein. Nina Bott (47) setzt auf eine Glücksbringer-Kette ihrer Liebsten. Und Lilly Becker (48)? "Meinen Teddybären, den hat mir mein Sohn von seinem eigenen Taschengeld gekauft. Und mein getönter Moisturizer schützt vor der Sonne und sorgt für einen frischen Look", verrät sie gegenüber dem Newsportal. Auch Jörg Dahlmann (66) möchte seine Kollegen am Lagerfeuer nicht hören und setzt auf Ohropax. Mit seiner Abdeckcreme möchte er die Narbe an seiner Lippe kaschieren. Bei Pierre wird es multifunktional. "Mein Halstuch ist natürlich mehrfach praktisch. Ich kann es mir auch über die Augen ziehen oder über die Ohren, damit mir nachts nichts reinkrabbelt", erklärt er. Für Timur Ülker (35) reichen Haarspray und ein Familienfoto, um die Zeit im Dschungel zu überstehen.

Sam und Yeliz wollten eigentlich andere Artikel mit ins Camp nehmen, doch ihre Ideen wurden ihnen vom Sender verwehrt. Die Mama einer Tochter überlegte, dass es doch praktisch sei, ein Netz gegen ungebetene Gäste über die Pritsche oder die Hängematte zu spannen. Sam wollte eigentlich ein Designer-Outfit oder einen SodaStream mit nach Down Under nehmen. "Fragen kostet ja nichts. Ich finde, es wäre mal cool, wenn mal was Neues an Luxusartikeln dabei wäre, was noch nicht im Dschungel war", hieß es in einer Sprachnachricht, die er offenbar seinem Management auf WhatsApp zukommen ließ und in seiner Instagram-Story abspielte.

RTL / Boris Breuer "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"-Kandidatin Lilly Becker

RTL / Boris Breuer Yeliz Koc, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

