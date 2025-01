Donald Trump verrät: So nennt ihn Ehefrau Melania im Streit

Donald Trump (78) hat in einer Rede im Kapitol einen seltenen Einblick in sein Eheleben mit Melania Trump (54) gewährt – und lieferte dabei eine Anekdote, die für einige Lacher im Publikum sorgte. Laut Berichten von NBC News sprach der Präsident vor einer Gruppe von Ehepartnern der Gesetzgeber, die der Vereidigungszeremonie nicht bewohnen konnten, darüber, wie seine Frau versucht habe, ihn dazu zu bringen, bestimmte kontroverse Passagen aus seiner Rede zu streichen. "Ich wollte über die J6-Geiseln sprechen", verriet er. Seine Ehefrau habe das allerdings nicht gutgeheißen. Des Weiteren plauderte er aus, dass Melania ihn "Sir" nenne, wenn sie wütend ist.

Während der Vereidigungszeremonie stand das ehemalige Model fest an der Seite ihres Mannes. In einem marineblauen Mantel mit passendem Hut legte Melania einen eleganten Auftritt hin. Donald enthüllte, dass seine Frau während des langen Tages Fußschmerzen gehabt habe, da sie High Heels trug, die nicht besonders bequem gewesen seien. Wie Donald ebenfalls in einer Rede an dem Tag berichtete, soll Melania in einem Moment zu ihm gesagt haben: "Schatz, ich liebe dich, aber meine Füße tun so weh."

Anlässlich der Amtseinführung von Donald gab es am Abend des 20. Januars einen feierlichen Ball im Walter E. Washington Convention Center. Auch dort glänzte Melania beim traditionellen Eröffnungstanz in einem schulterfreien schwarz-weißen Kleid von Hervé Pierre. Der Republikaner wählte für den besonderen Anlass einen klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd.

Getty Images Donald Trump und Melania Trump bei seiner Amtseinführung 2025

Getty Images Donald Trump und Melania Trump beim Commander-in-Chief-Ball im Januar 2025

