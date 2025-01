Melania und Donald Trump tanzen beim Amtseinführungsball

Donald Trump (78) und seine Ehefrau Melania (54) haben anlässlich der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten einen feierlichen Abend im Walter E. Washington Convention Center verbracht. Beim traditionellen Eröffnungstanz des Commander-in-Chief-Balls bewegte sich das Paar elegant über die Tanzfläche. Die First Lady präsentierte sich in einem schulterfreien schwarz-weißen Kleid von Hervé Pierre. Ihr Ehemann entschied sich für einen klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd. Zunächst wirkten die Gesichter der beiden etwas angespannt, lockerten sich jedoch merklich, als vier Soldaten hinzukamen, um mit den Trumps sowie dem Vizepräsidenten J.D. Vance und dessen Frau Usha zu tanzen, wie unter anderem People berichtete.

Die musikalische Begleitung des Abends war vielfältig und unterhaltsam. So wurde auch der Song "YMCA" von den Village People, der bereits in Donalds Wahlkampf häufig zu hören war, gespielt. Natürlich packte der US-Präsident auch seine charakteristischen Armbewegungen und interessanten Tanzschritte während des Balls aus. Melania schien die Stimmung ebenfalls zu genießen, als sie von ihrem Tanzpartner schwungvoll über die Bühne geführt wurde.

Dass Melanias Look zum Blickfang einer Veranstaltung wird, ist nichts Neues. Bereits bei der Beerdigung des verstorbenen Ex-US-Präsidenten Jimmy Carter (✝100) diskutierte das Netz rege über die Outfitwahl der 54-Jährigen. Der schwarze Mantel mit auffälligem Kragen erinnerte einige Social-Media-Nutzer an einen Pilger-Look. "Sie sieht aus, als wäre sie während ihres Prozesses gerade der Hexerei beschuldigt worden", scherzte ein User auf Social Media, wie OK! Magazine berichtete.

Getty Images Donald Trump und Melania Trump beim Commander-in-Chief-Ball im Januar 2025

Getty Images Donald Trump und Melania Trump bei der Beerdigung von Jimmy Carter im Januar 2025

