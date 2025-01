Lilly Becker feiert Eintritt der Menopause als Meilenstein

Lilly Becker (48) hat kurz vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp eine besonders persönliche Information geteilt: Sie befindet sich seit wenigen Wochen in der Menopause. Mit einem strahlenden Lächeln verriet sie in einem Interview mit RTL, dass sie diese neue Lebensphase als einen "Meilenstein" feiere. "Ich fühle einen Unterschied bei allem! Ich bin froh", erklärte sie begeistert. Keine Regelblutungen mehr zu bekommen, beschreibt sie als eine ungewohnte, aber insgesamt positive Erfahrung. Mit diesem neuen Körpergefühl und frischem Elan möchte Lilly, die dafür eine Rekordgage erhalten soll, nun die Herausforderungen des australischen Dschungels angehen.

Im Gespräch mit dem Sender ließ Lilly auch die letzten Monate Revue passieren, die für sie wohl alles andere als einfach waren. Hormonschwankungen, emotionale Turbulenzen und körperliche Veränderungen haben ihr stark zugesetzt. "Deine Hormone, deine Gefühle – oh mein Gott!", fasste sie die schwierige Zeit zusammen, die sie aber nun – pünktlich zum Sendungsstart der neuen Dschungelstaffel – hinter sich gelassen hat. Für Lilly, die von 2009 bis 2018 mit Boris Becker (57) verheiratet war, ist der Übergang in die Menopause jetzt vor allem eines: die Möglichkeit, ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen.

Schon zu Beginn ihrer Menopause, zur Zeit der sogenannten Prämenopause, hat Lilly offen über ihre persönlichen Erfahrungen gesprochen. Wie TZ damals berichtete, klagte die 48-Jährige über körperliche Beschwerden, aber auch über ein besonders dünnes Nervenkostüm, das immer wieder zu Streitereien führte. Die Symptome wurden schließlich derart belastend, dass sich das Model für eine Hormonersatztherapie entschied. "Auf einmal konnte ich wieder schlafen und die Hitzewallungen waren weg", erklärte Lilly im vergangenen Jahr erleichtert. Ihre Fans sind begeistert von der erfrischenden Transparenz der gebürtigen Niederländerin, die als strahlendes Vorbild vorangeht, um diesem oft tabuisierten Thema mehr Raum in der Öffentlichkeit zu geben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Boris und Lilly Becker im März 2016

Anzeige Anzeige

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, Oktober 2024

Anzeige Anzeige