Nackte Aussicht: Bill Kaulitz präsentiert seinen Po im Tanga

Bill Kaulitz (35) beweist immer wieder aufs Neue, dass es ihm egal ist, was andere von ihm denken. Schon in der Vergangenheit teilte der Tokio Hotel-Frontmann regelmäßig Schnappschüsse von sich, auf denen sein Körper ein Hauch von Nichts ziert. Auf Instagram gewährt der Sänger seinen Fans nun erneut einen Einblick in seinen Tag und bietet ihnen einen wunderschönen Ausblick – natürlich auf das blau schimmernde Meer und die magentafarbenen Blumen. Im Vordergrund posiert Bill, der lediglich mit einem Tanga bekleidet ist, auf einer Sonnenliege und genießt das gute Wetter. "Grüße aus der 'F*ckt-euch-Allee'", schreibt der Musiker dazu.

Seinen Fans scheint das, was sie sehen, zu gefallen. In der Kommentarspalte häufen sich bereits die Kommentare, die Bill feiern. "Bill ist Bill, mutig wie immer", schreibt ein Social-Media-Nutzer. Ein anderer schließt sich an und meint: "Bill sieht immer so heiß aus." Die Flammen-Emojis lassen zudem vermuten, dass Bills Fans ihn für seine ungenierte Art bewundern. Unter den Kommentatoren findet sich auch Heidi Klum (51) wieder. Für das Model bedarf es keiner großen Worte. Sie hinterlässt ihrem Schwager ein Pfirsich-Emoji und einen Smiley, der lustvoll die Zunge herausstreckt.

Auch zu Thanksgiving gab es nackte Grüße des Musikers. Anlässlich des traditionellen Festes beglückte Bill seine Community mit einem Selfie seines blanken Hinterteils – dieses Mal auch ganz ohne Tanga. Lediglich die Bräunungsstreifen seiner Unterwäsche zierten den Po des 35-Jährigen. "Thanksgiving Bräunungsstreifen", kommentiert er das Bild auf Social Media.

Anzeige Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Kaulitz im November 2024

Anzeige Anzeige