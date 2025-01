Terrorangriff-Überlebende tritt beim ESC 2025 für Israel an

Yuval Raphael wird Israel beim Eurovision Song Contest 2025 vertreten. Die 24-jährige Sängerin hat nicht nur durch ihre musikalische Begabung, sondern auch durch eine bewegende persönliche Geschichte international Aufmerksamkeit erregt. Am 7. Oktober 2023 überlebte sie den Anschlag der Hamas auf das Nova Musikfestival, bei dem viele Menschen ihr Leben verloren. Yuval, die den Angriff überlebte, indem sie sich unter Leichen versteckte, nutzt nun ihre Stimme, um ihr Land auf der Bühne in Basel zu repräsentieren. Ihr Lied "Anyone" wird sie auf der weltweit beachteten Veranstaltung vor einem Millionenpublikum vortragen.

Die Teilnahme am ESC sicherte sich Yuval, indem sie die israelische Talentshow "HaKokhav HaBa" gewann. "Ich kann nicht beschreiben, wie aufgeregt und bereit ich bin", erklärte die Sängerin nach ihrem Sieg, wie ein YouTube-Video zeigt. Nachdem Nemo (25) durch seinen Eurovision-Sieg im letzten Jahr die Show in sein Heimatland holte, findet das Event vom 10. bis 17. Mai in der St. Jakobshalle Basel statt – begleitet von einer Public-Viewing-Show im angrenzenden Fußballstadion. Auch in anderen Ländern laufen die Vorbereitungen auf das Event auf Hochtouren. So moderiert in Deutschland Stefan Raab (58) erneut eine nationale Vorentscheid-Show.

Moderiert wird der diesjährige ESC von einer geballten Ladung Frauenpower. Hazel Brugger (31), Michelle Hunziker (47) und Sandra Studer führen die Zuschauer in Basel und vor den Bildschirmen durch die musikalischen Höhen und Tiefen des Abends. Hazel und Sandra moderierten zuvor bereits die Halbfinalshows und bereiteten das Publikum auf das große Finale vor, bei dem sich dann alle drei Frauen auf der Bühne vereinen.

Getty Images Nemo beim Eurovision Song Contest

Getty Images Michelle Hunziker, Oktober 2024 in Rom

