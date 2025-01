Ihn braucht Pierre Sanoussi-Bliss nicht im Dschungelcamp

Morgen startet das diesjährige Dschungelcamp – mit dabei auch Pierre Sanoussi-Bliss. Im Interview mit RTL macht der Schauspieler aber direkt klar, auf welchen Mitkandidaten er im australischen Dschungel wohl getrost verzichten könnte. Ihm werden ein paar Bilder einzelner Camp-Mitbewohner für eine kurze Einschätzung seinerseits gereicht – darunter auch das von Sam Dylan (33). "Können wir das ohne Kommentar machen?", fragt er und gibt das Foto seinem Interviewpartner wieder zurück. Für den Realitystar hat Pierre offenbar nicht viel übrig.

Da bleibt es spannend, wie die beiden TV-Stars im australischen Dschungel miteinander auskommen werden. Mit einem anderen Gesicht schafft es der Sender dann aber doch noch, die Begeisterung des 62-Jährigen zu wecken: Beim Camp-Arzt Dr. Bob (74) kommt er ins Schwärmen – und hört gar nicht mehr auf! Auf den Australier freue er sich sehr: "Das ist ein klasse Kerl. Ich finde, es ist eine Ehre, mit ihm reden zu können und ihn mal kennenzulernen. Der ist ein Knaller."

An seinen Qualitäten für den Dschungel zweifelt der "Das Superweib"-Darsteller nicht. Gegenüber RTL verriet er schon zuvor, warum er sich so sicher ist, es mit den Herausforderungen der Wildnis ohne Probleme aufnehmen zu können. "Als Kind war ich 13 Jahre am Dauercampen mit meinen Eltern am Liepnitzsee. Ich bin ja ein Ossi, ein Kind der DDR", erzählte er und fügte hinzu: "Wir hatten natürlich keinen großen Camper. Wir hatten zwei Zelte und [...] waren mitunter sechs Wochen am Stück campen."

ActionPress / Timm, Michael Sam Dylan, Realitystar

RTL / Boris Breuer Pierre Sanoussi-Bliss, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

