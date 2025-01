Booty Call: Amy Schumer verrät spicy Details über Baseballer

Der "I Feel Pretty"-Star polarisierte mit pikanten Details: In einer neuen Folge des Podcasts "Call Her Daddy" hat Amy Schumer (43) nun eine frivole Anekdote aus ihrem Liebesleben erzählt – und wie gewohnt kein Blatt vor den Mund genommen. Die Comedian berichtete von einem früheren Booty Call, der sich während ihrer Karriere-Hochphase ereignet haben soll, als sie große Arenen bespielte. Dabei handelte es sich um einen Profi-Baseballer, den sie spätnachts zu sich einlud. "Habe ich dir spät in der Nacht eine SMS geschickt und du bist zu mir rübergekommen, hast mich geleckt, und ich habe dann gesagt: 'Ich bin so müde, es tut mir so leid', und du bist gegangen? Ja", rekapitulierte Amy die Situation mit ihrem unverwechselbar trockenen Humor. "Und du weißt, wer du bist", setzte sie noch einen obendrauf und schaute dabei direkt in die Kamera. Der betroffene Athlet sei allerdings "ziemlich cool" mit der Situation umgegangen, fügte sie hinzu.

Im Gespräch mit Moderatorin Alex Cooper (30) offenbarte Amy, dass die Begegnung auch aus ihrem Film "Dating Queen" aus dem Jahr 2015 hätte stammen können: "Das ist aber aus meinem echten Leben." Dass sie nach dem Oralsex gegähnt haben soll, habe ihren Kurzzeit-Liebhaber wohl nicht gestört. "Man will ein gebender Liebhaber sein", erzählte sie. Ohne Namen zu nennen, enthüllte Amy, dass der Sportler zuvor eine ihrer Shows besucht hatte. Dabei gestand die Schauspielerin und Comedian freimütig, dass sie ähnliche Situationen auch in anderen Kontexten erlebt habe, worauf sie rückblickend aber nicht immer stolz sei.

Amy, die für ihre unverblümte Art ebenso bekannt wie geschätzt ist, gibt häufig Einblicke in ihr Privatleben – oft mit einer Prise Selbstironie. In zahlreichen Interviews hat sie bereits über ihre turbulente Dating-Vergangenheit gesprochen. Damit ist jetzt aber Schluss, seit 2018 ist sie nämlich mit Koch Chris Fischer verheiratet, mit dem sie mittlerweile einen gemeinsamen Sohn hat.Amy bleibt ihrer humorvollen und ehrlichen Linie treu, ganz gleich, ob sie über frühere Beziehungen, ihre Familie oder ihre Hollywood-Karriere spricht. Mit diesen offenen Geständnissen schafft sie es regelmäßig, sowohl zu amüsieren als auch zu polarisieren. So auch mit ihrer Einstellung zu heiß diskutierten Themen wie Selbstliebe und Körperakzeptanz. Amy, die am seltenen Cushing-Syndrom leidet, sah sich schon häufig mit Bodyshaming der übelsten Sorte konfrontiert, hat sich aber nie unterkriegen lassen.

Getty Images Amy Schumer bei den Variety Power of Women Awards im Mai 2024

Instagram / amyschumer/ Amy Schumer leicht bekleidet vor dem Badezimmerspiegel

