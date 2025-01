Boris Becker glaubt an Zverevs Australian-Open-Siegchancen

Alexander Zverev (27) steht zum ersten Mal im Finale der Australian Open. Nach einem dramatischen ersten Satz gegen Novak Djokovic (37), den der Deutsche für sich entschied, kam es unerwartet zum Abbruch. Novak, der mit offensichtlichen Problemen am Oberschenkel zu kämpfen hatte, konnte die Partie nicht fortsetzen und gratulierte Zverev sportlich zum Sieg. Boris Becker (57), der das Match als Experte für Eurosport analysierte, betont nun im Bild-Interview, dass er sich hohe Siegchancen für seinen Freund Alexander alias Sascha ausrechnet. "Sascha steht zum ersten Mal im Finale der Australian Open. Jetzt liegt die Sensation in der Luft", erklärt der Tennis-Star verschwörerisch.

Ursprünglich habe er Djokovic als Favoriten gesehen: "Gerade sein Aufschlag ist momentan wahrscheinlich der beste der Welt." Doch mit seinen Oberschenkelproblemen änderte sich offenbar seine Meinung. Boris zeigt sich nicht nur von Alexanders sportlichem, sondern auch von seinem zwischenmenschlichen Verhalten begeistert. Nach Novaks Partieabbruch wurde der Serbe von den Zuschauern ausgebuht. Doch sein Konkurrent setzte sich für ihn ein. "Buht keinen Spieler aus, wenn er aufgibt. Novak hat dem Sport in den vergangenen 20 Jahren alles gegeben", appellierte Alexander an die Zuschauer – sehr zu Boris' Begeisterung: "Er hat ganz tolle Sätze gefunden."

Das Finale der Australian Open wird für Alexander Zverev ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere, denn noch nie war er bei diesem Turnier so weit gekommen. Für Boris Becker, der als Experte die Begegnung kommentiert, ist Zverevs Aufstieg auch ein emotionales Erlebnis. Der ehemalige Tennis-Star kennt solche nervenaufreibenden Matches und hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig mentale Stärke im Spitzensport ist. Mit seinem engagierten Auftritt auf und abseits des Platzes hat Zverev nicht nur Becker, sondern auch das Publikum beeindruckt – und die Vorfreude auf das Finale ist entsprechend groß.

Getty Images Novak Djokovic und Alexander Zverev im Januar 2025

Getty Images Boris Becker, ehemaliger Tennisprofi

