Tag zwei im Dschungelcamp: Yeliz Koc hatte nie einen Vater

An Tag zwei im Dschungelcamp wird es emotional: Yeliz Koc (31) spricht über ihre Kindheit und gibt ihren Mitcampern einen Einblick in ihre Vater-Tochter-Beziehung. In geselliger Runde spricht die Reality-TV-Bekanntheit über ihre Tochter Snow (3) und deren Vater Jimi Blue Ochsenknecht (33), wie RTL bereits ankündigt. Dabei erinnert sie sich an ihre eigene Kindheit und stellt fest: "Es ist schwer zu sagen, was ein guter Vater ist, weil ich selber nie einen Vater hatte." Die Eltern des Make Love, Fake Love-Stars haben sich getrennt, als Yeliz drei Jahre alt war. Seither spielte ihr Vater Savas kaum eine Rolle in ihrem Leben. "Wir haben Kontakt, aber wenn er anruft, dann gehe ich nicht ran", betont sie.

Dass das Verhältnis zwischen Yeliz und ihrem Papa kaum existent ist, sollte für viele ihrer treuen Fans keine Neuigkeit sein. Die Situation mit ihrem Vater hinterließ bei der 31-Jährigen tiefe Narben. "Ich hasse meinen Geburtstag, weil das immer der Tag war, an dem ich auf mein Handy geguckt und gewartet habe, bis er anruft. Und der Anruf kam nie", berichtet sie.

Im Januar 2023 sprach Yeliz auf Social Media schon einmal über die Beziehung zu ihrem Vater Savas und schilderte: "Als Kind habe ich mich immer ungeliebt und wertlos gefühlt." Zum Vatertag des vergangenen Jahres teilte die Influencerin allerdings ein Bild, auf dem sie, ihre Tochter und ihr Papa zu sehen waren. Anschließend fragten sich einige Fans, ob sich Yeliz und Savas wieder angenähert hätten.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und ihr Vater Savas

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und ihr Vater

