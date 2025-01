Camp-Geständnis: So hart war "Der Alte"-Rauswurf für Pierre

An Tag drei der 18. Staffel vom Dschungelcamp erhalten die Zuschauer wieder tiefe Einblicke in die Gefühlswelt der Promis. Bei der Nachtwache sprechen Nina Bott (47) und Pierre Sanoussi-Bliss über den dramatischen Rauswurf des Darstellers aus der Serie "Der Alte". In der Sendung war er mehr als 18 Jahre zu sehen. Pierre reflektiert: "Ich habe durch die Art und Weise, wie mit uns umgegangen wurde – auch als ich noch in Lohn und Brot stand – gerade mal eine Rente in Höhe von 1.100 Euro erarbeitet."

Der 62-Jährige erläutert, dass er daraufhin geklagt habe, um rückwirkend versichert zu werden. Die Klage wurde jedoch abgewiesen, weil Fernsehproduktionen wegen der künstlerischen Freiheit wohl so etwas machen dürfen: "Man hat die künstlerische Freiheit über die Menschenwürde gestellt, finde ich." Pierre spürte sogar, dass seine Figur eine immer kleinere Rolle spielte, doch ihm wurde kein Hinweis zum bevorstehenden Rausschmiss gegeben. Schließlich stand der TV-Star von einem auf den anderen Tag plötzlich auf der Straße: "Das war schrecklich!" Laut ihm könne man von Diversität im deutschen Fernsehen überhaupt nicht reden, was er selbst schmerzlich erfahren habe. Jedoch fühle er sich nun im Dschungel gut aufgehoben – und wäre sogar gerne wieder dabei!

Seine Gesprächspartnerin empörte ebenfalls zuvor mit einer schockierenden Beichte. An Tag zwei gestand sie vor ihren Kontrahenten, dass sie sich als Kind sehr viel um ihre kranke Mutter kümmern musste. Nina verriet: "Meine Mama hatte Depressionen und Essstörungen. Seit ich elf Jahre alt war, habe ich eher auf meine Mama aufgepasst." Zudem offenbart die 47-Jährige, dass ihre Mutter ein starkes Alkoholproblem hatte und sich ihre Eltern unter erschreckenden Umständen begegneten: "Als mein Papa sie kennengelernt hat, war das wohl auf einer Brücke. Weil sie nicht mehr leben wollte."

RTL Pierre Sanoussi-Bliss, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

RTL Nina Bott im Dschungelcamp 2025

