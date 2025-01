Diese Dschungelcamp-Stars müssen als Nächstes in die Prüfung

Nach einem kurzen dritten Tag im Dschungelcamp stellt sich wieder die Frage, wen die Zuschauer als Nächstes in die Prüfung schicken. Zuvor wurde Realitystar Sam Dylan (33) bereits zweimal – ohne Erfolg – gewählt. Muss er sich nun etwa ein drittes Mal seinen Ängsten stellen? Die beiden Moderatoren Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) verkünden den gespannten Promis die Botschaft kurz und knapp: Am Ende möchten die Fans Alessia Herren (23) und Sam sehen! "Nicht dein Ernst, ich habe mich gerade so gefreut!", meckert Sam, nachdem zu Beginn lediglich seine Kontrahentin genannt wurde.

Kein Wunder, dass die Verkündung gerade bei Sam nicht für Begeisterung sorgt. Der Realitystar musste schon an Tag eins und Tag zwei in die Prüfungen. Doch beide Male brach er ab und kehrte ohne Sterne ins Camp zurück. Wie die Zuschauer an Tag drei erfahren, musste Sam sich bei der zweiten Prüfung in einer mit Hülsen gefüllten Glasbox befinden und mit dem Mund Sterne sammeln, während Krabbeltierchen ihn umgaben. Das wurde ihm schnell zu viel und er befreite sich mit den Worten "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!"

Auch an Tag eins musste er als Auserwählter die gefürchtete erste Prüfung bewältigen. In einem unterirdischen Gang sollte er zwölf Sterne in zwölf Minuten finden. Nach angsteinflößenden Begegnungen mit Schlangen, Skorpionen und Bartagamen zog er jedoch den Schlussstrich. Er brach ab und kehrte ohne Sterne ins Camp zurück. Sam erklärte diesbezüglich: "Ich habe hinter der nächsten Tür gesehen, dass da Ratten auf mich lauern. Und dann habe ich keine Luft mehr bekommen."

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Alessia Herren, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

Anzeige Anzeige

RTL Sam Dylan in der Dschungelcamp-Prüfung "Eruptions-Störung"

Anzeige Anzeige

Anzeige