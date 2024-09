Kelsey Parker lernte neuen Partner durch Tom (†33) kennen

Kelsey Parker überraschte ihre Fans im Netz mit einer wundervollen Nachricht: Zwei Jahre nach dem Tod ihres Ehemannes Tom Parker (✝33) ist sie wieder in festen Händen. Ihren neuen Partner, Tom James, lernte sie während einer Spendensammelaktion für ihren verstorbenen Mann kennen. Zwischen den beiden soll es sehr schnell gefunkt haben, wie ein Insider gegenüber The Sun verraten hat: "Tom und Kelsey haben sich bereits Anfang des Jahres sehr gut verstanden. Er hat sie in der schweren Zeit unglaublich unterstützt."

Seit wann Kelsey und Tom eine Beziehung führen, ist bisher noch nicht bekannt. Das letzte Tom Parker Charity Football Match, die Wohltätigkeitsveranstaltung zu Ehren des Verstorbenen, fand am 16. Juni statt. Ob die beiden sich vielleicht dort kennen und lieben gelernt haben? Im vergangenen Jahr plauderte Kelsey im Gespräch mit OK! ein wenig aus dem Nähkästchen und verriet, dass ihr Ehemann Tom "den richtigen Mann für sie schicken würde".

Seit dem Tod von Kelseys Mann sind mittlerweile zweieinhalb Jahre vergangen. Tom verstarb an den Folgen eines Hirntumors mit nur 33 Jahren und hinterließ seine Frau sowie seine zwei Kinder. Ihrem Ehemann widmet die Britin regelmäßig rührende Zeilen. Zuletzt zu ihrem sechsten Hochzeitstag. "Sechs Jahre ist es heute her. Fühlt sich an wie eine Ewigkeit... Ich vermisse dich jede Minute jeden Tages", schrieb Kelsey zu einem Beitrag auf Instagram.

Getty Images Kelsey Parker und die Teams des "The Tom Parker Charity Football Match" im Juni 2023

Getty Images Tom und Kelsey Parker, 2021 in London

