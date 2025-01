Amy Schumer und Madonna genießen gemeinsamen Abend in NYC

Amy Schumer (43) und Madonna (66) haben gemeinsam einen Abend in New York City verbracht und dabei die Aufmerksamkeit der Fans auf sich gezogen. Amy, die als Comedian bekannt ist, teilte ein Instagram-Foto von sich und der Popikone. Beide Frauen posierten in schwarzen Outfits vor der Kamera. Zu dem Glamour-Duo stieß auch Madonnas Freund Akeem Morris, der sie auf dem Ausflug in die Stadt begleitete. Fans kommentierten das Bild begeistert, und Sängerin Elle King (35) scherzte: "A couple virgins" (dt. "ein paar Jungfrauen"), womit sie auf Madonnas Kultsong "Like a Virgin" anspielte. Amy antwortete daraufhin augenzwinkernd: "Davon solltest du ausgehen."

Der ausgelassene Abend kommt kurz nach einer Reihe von Spekulationen über Madonnas Beziehungsstatus. Zu Beginn des Monats hatte die Sängerin mit einem funkelnden Diamantring für Aufsehen gesorgt, was zu Gerüchten führte, dass sie sich verlobt haben könnte. Einige Fans fragten neugierig: "Hat Madonna sich verlobt?" An Silvester hatte Madonna Fotos von einer Feier in Tokio geteilt, bei der sie Zeit mit Akeem sowie ihren Kindern Lourdes (28), Rocco (24), David, Mercy und den Zwillingen Stella und Estere verbrachte. In dem emotionalen Instagram-Post reflektierte sie über die Herausforderungen und Freuden ihres Lebens als Mutter und Künstlerin.

Das Zusammenspiel von Amy und Madonna überrascht nicht, denn beide Frauen sind jeweils für ihre unkonventionelle Persönlichkeit bekannt. Madonna, die seit Jahrzehnten als eine der einflussreichsten Künstlerinnen gilt, hat immer wieder mit ihrem Mut, sich neu zu erfinden, Schlagzeilen gemacht. Amy, ein Gesicht der modernen Comedy-Welt, bringt mit ihren ehrlichen und oft selbstironischen Auftritten frischen Wind in die Unterhaltungsindustrie. Ihre Freundschaft wirkt wie eine perfekte Mischung aus Humor und Individualität – und sorgt dafür, dass ihre gemeinsamen Momente nicht nur ikonisch, sondern auch herzlich und unterhaltsam sind.

Collage: Getty Images, madonna Collage: Amy Schumer und Madonna

Instagram / madonna Akeem Morris und Madonna im Oktober 2024

