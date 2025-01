Erstes Interview: Leandra stärkt Dschungel-Maurices Rücken

Maurice Dziwaks (26) Partnerin Leandra ist zwar nicht in Australien dabei, auf ihre Unterstützung kann sich der Dschungelcamper aber dennoch verlassen. Die frisch gebackene Mama verfolgt das Spektakel im TV mit und stärkt ihrem Liebsten von Zuhause aus den Rücken. "Ich bin so unfassbar stolz auf ihn. Gerade in so einer Zeit wie jetzt stellt er sich seinen Ängsten. Jetzt kann er auch einfach mal zeigen, wie er selber ist", schwärmt Leandra per Telefon zu Gast bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach". Die Brünette hält sich eigentlich strickt vom Rampenlicht fern – für ihren Kämpfer machte sie aber nun eine Ausnahme und führte ihr erstes Interview im Fernsehen, allerdings mit einem Filter über dem Gesicht.

Zwar musste Maurice noch nicht in einer Dschungelprüfung zeigen, was in ihm steckt, doch hat er in den Augen seiner Freundin schon längst bewiesen, wie stark er ist. Vor allem von seinem Mut zum Bungee-Sprung scheint Leandra fasziniert. Eigentlich habe der Realitystar angeblich mit einer unglaublichen Höhenangst zu kämpfen. "Er ist ja nicht mal mit mir auf eine Heißluftballonfahrt mitgekommen", erinnert sich die Beauty. Doch in Gedanken bei seinen Liebsten, bei Leandra und seinem Neugeborenen, wagte der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer trotz aller Sorgen den Sprung in die Tiefe.

Dass er im Dschungel kämpfen wird wie ein Löwe, stellte Maurice schon vor dem Einzug klar. Der einstige Love Island-Kandidat ist wenige Tage vor dem großen Abenteuer erstmals Vater geworden – und seinem kleinen Sohnemann möchte er nun beweisen, dass sein Papa ein ganz großer ist. "Ich hab' meinem kleinen Schatz und der Familie versprochen, dass ich nicht abbrechen werde [...], ich gebe mein Bestes", erklärte er gegenüber RTL.

RTL Maurice Dziwak bei der Dschungelprüfung

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak mit seinem Sohn

