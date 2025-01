Krass: So schlimme Hassnachrichten erhält "Coupleontour"-Ina

Ina (28) von Coupleontour teilt seit Jahren ihr Leben mit der Öffentlichkeit. Die Bekanntheit hat allerdings auch Schattenseiten. In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die Content Creatorin einen Screenshot, der die üblen Hassnachrichten eines Users zeigt. "Dein Kind ist ohne dich besser daran. Vanessa hat eine Belastung weniger. Du siehst aus wie ein fetter Müllsack. Du kannst dich nicht mal schminken, überall Flecken", lauten einige der beleidigenden Zeilen des Internettrolls. Auch heftige Kraftausdrücke sind in der Botschaft zu lesen. "Mein Motto ist immer: Behandle Menschen so, wie du selbst gern behandelt werden möchtest", kommentiert Ina die Story.

Im September vergangenen Jahres hatten Ina und ihre Ex Nessi (28) ihre Trennung via YouTube publik gemacht und erklärten, zusammen nicht mehr glücklich zu sein. Angeblich hatte sich die Trennung schon lange angebahnt. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter namens Olivia, die seit der Trennung bei Nessi lebt. "Aber ich habe dir gesagt, dass du sie immer sehen kannst. Sie ist dein Kind", versicherte die Influencerin ihrer Ex in dem Video.

Ina ist nach der Trennung mittlerweile wieder in festen Händen: Im Januar bestätigte sie auf Instagram, dass ihr langjährige Freund Fabi nun ihr neuer Partner ist: "Er hat mich gefragt und ich habe 'Ja' gesagt." Um Verwirrungen zu vermeiden, fügte sie noch hinzu: "Ob wir zusammen sein wollen". Nessi geht seit der Trennung als Single durchs Leben. "Ich date gerade niemanden und lerne niemanden kennen. Ich muss auch erst mal alleine klarkommen und lernen, wer ich bin, wenn ich nur ich bin. Und der Rest kommt automatisch, denke ich", erklärte sie ihren Followern Ende Dezember im Netz.

