16 Nominierungen: Robbie Williams performt bei AACTA Awards

Robbie Williams (50) wird im kommenden Monat nach Australien zurückkehren, um bei den AACTA Awards an der Gold Coast seinen weltbekannten Hit "Angels" zu performen. Der britische Superstar, der vor Kurzem mit einem Neujahrskonzert in Sydney ins neue Jahr startete, zeigte sich begeistert von der Einladung. "Ich fühle mich unglaublich geehrt, dort aufzutreten", sagte er gegenüber Herald Sun. Die Veranstaltung stellt für Robbie einen emotionalen Höhepunkt dar, da sein Biopic "Better Man" bei den Australian Academy of Cinema and Television Arts Awards mit rekordverdächtigen 16 Nominierungen ins Rennen geht. Die Preisverleihung, die von Russell Crowe (60) moderiert wird, findet am 7. Februar statt.

Das Biopic "Better Man" erzählt von der beeindruckenden Karriere des Sängers und wurde von Michael Gracey, dem australischen Regisseur von "The Greatest Showman", inszeniert. Teile des Films entstanden in Melbourne, was Robbie zusätzliche Nähe zu seinen australischen Fans verschaffte. Zuletzt sorgte er in Australien aber für Aufsehen, denn nicht alles verlief reibungslos: Beim Neujahrskonzert in Sydney kämpfte Robbie mit einer Erkältung sowie Jetlag und sprach offen über die Herausforderungen seiner mentalen Gesundheit. "Neben einer Erkältung hatte ich Jetlag. Erkältung plus Jetlag plus Angst und psychische Erkrankungen sind eine sehr wirkungsvolle Kombination", erklärte er im Nachhinein. Trotz der Schwierigkeiten schaffte es der Entertainer, die Show durchzuziehen.

Robbie ist bekannt für seinen charmanten Humor und seine unverblümte Ehrlichkeit, was viele Fans an ihm schätzen. Bei seinem Auftritt in Sydney ließ er allerdings ein wenig Dampf ab, als ein Zuschauer beim gemeinsamen Singen scheinbar aus dem Takt geriet. Geduldig, aber bestimmt unterbrach Robbie den Song und bat: "Kannst du aufhören, die Liedtexte mitzumachen, dann mache ich es nicht falsch." Solche spontanen Zwischenfälle gehören aber angeblich zu seinen Auftritten dazu und machen ihn für viele so nahbar.

Getty Images Robbie Williams, Januar 2025 in New York

Getty Images Robbie Williams, Sänger

