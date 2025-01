Deutschrap trifft Politik: Fler besucht Deutschen Bundestag

Bei einem gemeinsamen Foto des Rappers Fler (42) und des CDU-Politikers Philipp Amthor wird der ein oder andere Fan wohl erst mal denken, auf einen KI-Fake hereingefallen zu sein. Es sind aber tatsächlich die beiden Männer, die gemeinsam vor der beeindruckenden Kuppel des Reichstagsgebäudes in Berlin posieren. Auch dem "Deutscha Bad Boy"-Interpreten ist wohl bewusst, dass die wenigsten damit gerechnet haben, ihn mal bei einem Besuch im Bundestag zu sehen. "Mit Bomberjacke im Bundestag. Keine Ahnung, wie die so einen wie mich hier reingelassen haben", kommentiert er mit einer guten Portion Selbstironie den Instagram-Beitrag, in dem er die Eindrücke seines Besuches teilt.

Neben einer Führung durch das Gebäude und einem persönlichen Autogramm des Bundestagsmitglieds gab es für den Musiker wohl auch eine kleine Geschichtsstunde über die deutsche Politik. "Danke für die Einladung und die Gastfreundschaft! Habe wirklich eine Menge gelernt", betont Fler. Die Fan-Reaktionen auf seinen Ausflug sind gemischt – die meisten feiern diese Aktion aber nicht. "Bruder, wie viel Geld hast du dafür bekommen?", fragt ein Nutzer, während ein anderer verärgert hinzufügt: "Immer so tun, als wäre man 'HipHop', dann aber mit überprivilegierten, rechtskonservativen Politikern abhängen. Hoffe einfach, dass es sich um einen Prank handelt." Viele sind mit der Partei, deren Mitglieder Fler in seinem Beitrag lobt, nicht einverstanden. Andere hingegen sind einfach der Meinung, dass er sich als Person des öffentlichen Lebens nicht öffentlich politisch positionieren sollte: "Keine Politik, Bruder. Du gibst auch nicht preis, welcher Religion du angehörst."

Normalerweise macht der 42-Jährige mit ganz anderen Themen Schlagzeilen. Zuletzt ging es dabei um seinen Kontostand: Gerüchten zufolge soll der nämlich gar nicht gut aussehen und Fler sowohl verschuldet sein als auch kurz vor der Insolvenz stehen. Ende vergangenen Jahres äußerte er sich selbst zu den Spekulationen. Kurz und knapp beantwortete er auf Instagram die Frage nach seinen finanziellen Sorgen mit: "Voll der Bullshit." Weiter erklärte er: "Entweder man geht insolvent oder man hat Schulden."

Getty Images Philipp Amthor, CDU-Politiker

Instagram / fler Fler im Dezember 2024

