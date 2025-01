Lippenleser enthüllt Gespräch von Donald und Melania Trump

Beim Commander-in-Chief-Ball in Washington, D.C. legten Melania (54) und Donald Trump (78) am vergangenen Montag eine heiße Sohle aufs Parkett. Zu den Klängen von Elvis Presleys (✝42) Lied "An American Trilogy" führten sie ihren ersten Tanz auf und flüsterten sich dabei, für die Umstehenden gut sichtbar, einige Wörter zu. Grund genug für OK!, einen professionellen Lippenleser zu engagieren, der direkt brisante Gesprächsteile übersetzen konnte. Laut Jeremy Freeman soll Melania ihrem Gatten ins Ohr geflüstert haben: "Heute ist ein Tag, den wir nie vergessen werden." Donalds Antwort? Ein nachdenkliches: "Ich werde lernen, ich werde kämpfen." Ihre Reaktion sei unterstützend gewesen – sie habe ihm Hilfe angeboten –, seine hingegen bemerkenswert scharf: "Wir werden sehen. Wird es dir gelingen, weniger unnahbar zu sein?" Ob sich der gebürtige New Yorker damit auf ihre Abwesenheit bei fast allen offiziellen Veranstaltungen im Vorfeld der Amtseinführung bezog oder gar auf ihre oft distanziert wirkende Art, blieb laut dem Experten offen.

Doch nicht nur der verbale Austausch des Paares wurde von Profis analysiert. So erklärte Körperhaltungsexperte Mark Bowden gegenüber OK!, dass die Chemie zwischen den beiden während ihres Tanzes alles andere als harmonisch wirkte. Anfangs schien alles nach einer klassischen Tanzhaltung auszusehen, doch der Moment verlor seine Magie, als Melania unvermittelt ihre Haare zurückwarf – eine Geste, die den 78-Jährigen scheinbar irritierte. Der Experte erklärte: "Donald schien diese Geste misszuverstehen, denn auch er zuckte reflexartig mit dem Kopf zurück. Um die Situation zu retten, neigte er seinen Kopf schnell wieder stark nach vorn – offenbar ein Versuch, wieder verbunden zu wirken." Für die Zuschauer ergab sich ein von vielen als kurios beschriebener Tanz, der mehr Fragen über die emotionale Nähe des Paares aufwarf, als er Antworten lieferte.

Melania und Donald trafen sich erstmals im Jahr 1998 bei einer glamourösen Party in New York, organisiert vom Modelagenten Paolo Zampolli. Die heute 54-Jährige, damals ein aufstrebendes Model, zog sofort die Aufmerksamkeit des Geschäftsmannes auf sich. Trotz seiner charmanten Versuche, sie für ein Date zu gewinnen, ließ sich die gebürtige Slowenin nicht so leicht beeindrucken: Wie die Economic Times berichtete, weigerte sich Melania, ihm ihre Telefonnummer zu geben, bat Donald jedoch, seine zu hinterlassen. Eine Woche später nahm sie schließlich den Hörer in die Hand und rief ihn an. Aus ihrer anfänglichen Skepsis wuchs eine stabile Beziehung, deren Leidenschaft zwar oft angezweifelt wird, die aber offensichtlich in der Lage ist, auch stürmischen Zeiten zu überstehen.

Anzeige Anzeige

Chip Somodevilla / Staff / Getty Images Melania und Donald Trump bei der "Celebration of Military Mothers" 2017

Anzeige Anzeige

Andrew H. Walker / Getty Melania und Donald Trump

Anzeige Anzeige