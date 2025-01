Schweren Herzens: Rumer Willis lässt L.A. hinter sich

Rumer Willis (36), die älteste Tochter von Demi Moore (62) und Bruce Willis (69), hat verkündet, dass sie nach fast einer Dekade in Los Angeles vor einem großen Umzug steht. Die Schauspielerin, die durch Filme wie "The House Bunny" bekannt wurde, möchte zusammen mit ihrer Tochter Louetta Isley einen neuen Lebensabschnitt beginnen und die kalifornische Metropole hinter sich lassen, wie das Magazin Hello! berichtet. Über ein emotionales Instagram-Video nahm sie ihre Fans mit auf eine letzte Tour durch ihr Zuhause und teilte ihre Gedanken: "Nach fast 14 Jahren sage ich endlich Auf Wiedersehen zu meinem Haus in L.A.", schrieb sie. Dabei gab sie an, dass sie schon zweimal geplant hatte, das Haus zu verlassen, bevor sie sich doch wieder umentschied – nun sei es jedoch wirklich an der Zeit.

Das Haus, das sie in jungen Jahren mit ihrem ersten Freund komplett umgebaut hatte, war über die Jahre Schauplatz unzähliger Erinnerungen: von wilden Partys und gemütlichen Filmabenden bis hin zu tiefgreifenden Lebensveränderungen. Besonders erwähnte Rumer die Geburt ihrer Tochter, die sie im Wohnzimmer des Hauses zur Welt brachte. Ihren Beitrag begleitete sie mit nostalgischen Einblicken in die vielen Erlebnisse, die sie dort gemacht hat. "Das Haus und ich haben so viel zusammen durchlebt", schrieb sie weiter. Nach ihrer Nachricht begleitete sie eine Welle von Zuspruch und Begeisterung aus der Community. Viele Fans wünschten ihr alles Gute für das kommende Kapitel: "Ich bin so glücklich für dich!", kommentierte ein Nutzer.

Rumer wurde im Rampenlicht geboren, da ihre berühmten Eltern zu den gefragtesten Hollywood-Stars der 1980er und 1990er Jahre gehörten. Doch trotz ihrer prominenten Herkunft scheint sie einen tiefen Bezug zu familiären Wurzeln und bodenständigen Werten zu haben. Ihre Kindheit verbrachte sie nicht nur in Los Angeles, sondern auch in Idaho, wo Bruce und Demi seit Jahren Rückzugsorte besitzen. Die Schauspielerin genießt die Unterstützung ihrer Familie, insbesondere nach der Geburt ihrer Tochter Louetta, die sie liebevoll als coolste Person bezeichnet. Die nächste Station? Das bleibt vorerst ihr kleines Geheimnis.

Instagram / rumerwillis Rumer Willis und Lou im August 2024

Getty Images Bruce Willis, Rumer Willis und Demi Moore, März 2011

