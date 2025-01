Fan-Event in Dubai: Shah Rukh Khan will seinen Fan heiraten

Der berühmte Bollywood-Star Shah Rukh Khan (59) weiß einfach, wie er die Herzen seiner Fans zum Schmelzen bringen kann. Der Schauspieler hat kürzlich an einer Reihe von Veranstaltungen in Dubai teilgenommen und dort für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Besonders seine süßen Interaktionen mit den Fans gehen derzeit viral. Wie The Indian Express berichtet, rief bei einem der Fan-Events einer seiner aufgeregten Anhänger: "Shah Rukh, ich liebe dich." "Ich liebe dich auch, wir können später heiraten", antwortete der Charmeur.

Doch damit nicht genug! Der glückliche Fan ging sogar noch einen Schritt weiter und sagte: "Ich möchte dich berühren!" In diesem Moment sah sich der verheiratete Filmstar wohl gezwungen, ein wenig auf die Flirt-Bremse zu drücken. Shah Rukh reagierte wie folgt: "Du kannst das alles nicht öffentlich sagen – ich bin doch schüchtern." Er betonte zudem, dass er eine Weile in der Stadt bleiben werde und so viel Zeit wie möglich mit seinen zahlreichen Anhängern verbringen wolle.

Die Tatsache, dass der 59-Jährige ausgerechnet jetzt in Dubai auf mehreren Events auftritt, ist kein Zufall. Wie unter anderem das beliebte Ausflugsziel Global Village auf Instagram verkündete, wolle man mit dem "König der Romantik" sein erfolgreiches 29-jähriges Jubiläum in der Branche feiern. Es ist schließlich fast 30 Jahre her, dass "Dilwale Dulhania Le Jayenge", der Film, der ihn an der Seite von Kajol (50) zum absoluten Weltstar machte, veröffentlicht wurde.

Atlantic Images/MEGA Shah Rukh Khan, April 2017

Getty Images Shah Rukh Khan und Kajol

