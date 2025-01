Mike Heiter bittet Ex Elena um private Klärung wegen Tochter

Gestern schoss Elena Miras (32) scharf gegen den Vater ihrer Tochter, Mike Heiter (32). In einem Statement auf Instagram beschuldigte sie ihn, die angeblich gute Beziehung zwischen ihm und der kleinen Aylen nur vorzuspielen. Laut ihr interessiere sich der Reality-Star nicht für sein Kind. Seit diesen öffentlichen Anschuldigungen hat sich auch Mike auf seinem Account gemeldet. Es macht den Anschein, als würde Elena nicht mit ihm reden wollen. In seiner Story fleht er: "Elena, ich bitte dich hiermit, dass wir die Dinge über unsere Tochter privat klären und nicht über die Öffentlichkeit mit Statements. Es geht hier nicht um dich oder um mich, es geht um unsere Tochter, die wir schützen müssen. Das hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen."

Tatsächlich ist es bereits die zweite öffentliche Nachricht, die der Promi Big Brother-Kandidat an seine Ex schickt. Direkt nachdem Elena die Kritik an ihm als Vater geäußert hat, meldete er sich zu Wort. "Ich bin gerade voller Emotionen und weiß nicht, was richtig oder falsch ist, aber Elena, leider bringst du mich dazu, dass ich etwas sagen muss. [...] Es wird hierbei leider nur Verlierer geben und das sind wir drei", schrieb er schon wehleidig. Elena lässt weiterhin ihr Statement für sich sprechen. Darin behauptet sie unter anderem, dass Mike während seiner Zeit im Dschungelcamp im vergangenen Jahr gelogen habe. Er behauptete damals unter Tränen, Elena würde ihm seine Tochter vorenthalten. Laut ihres Statements habe er jedoch jederzeit die Chance, sie zu sehen – er würde sich jedoch aktiv dagegen entscheiden, eine Beziehung zu ihr aufzubauen.

Das Drama um Aylen und ihren Papa dauert Elena zufolge schon vier Jahre an. Doch durch die heftigen Vorwürfe der ehemaligen Love Island-Bekanntheit werden nun auch Menschen aus dem Umfeld der beiden Reality-Stars mit in den Streit hineingezogen. Vor allem Leyla Lahouar (28), die aktuelle Verlobte von Mike, ist betroffen. Sie wolle sich laut eines Posts auf ihrem Account aus dem Ganzen eigentlich heraushalten. Dennoch fühle sie sich gezwungen, etwas zu sagen: "Bitte erspart mir Kommentare oder Nachrichten, dass ich ihm nicht erlauben würde, sein Kind zu sehen. Das ist eine Lüge. [...] Das ist ein ganz schwieriges Thema. Und da ist ein kleiner Mensch, der am meisten darunter leiden wird."

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihre Tochter Ayleen

ActionPress / AEDT Mike Heiter und Leyla Lahouar, Bunte New Faces Award Music 2024

