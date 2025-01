Drew Barrymores schwere Kindheit prägt ihr Datingleben

Drew Barrymore (49) hat offenbart, dass sie beim Thema Dating vorsichtiger geworden sei. Der Grund dafür liege in den traumatischen Erfahrungen ihrer Kindheit, wie sie in einem Interview mit der AARP erklärte. Ihre beiden Töchter, Olive (12) und Frankie (10), würden die Schauspielerin zwar ermutigen, sich wieder auf Dates einzulassen, doch ihre Vergangenheit halte sie bislang davon ab. "Als ich klein war, fühlte ich mich in der Umgebung von Männern nicht sicher", verriet die einstige "E.T."-Darstellerin. Aus diesem Grund sei sie heute wahrscheinlich übervorsichtig.

Drews Verhalten ist eng mit ihrer schwierigen Kindheit verknüpft, die von Missbrauch durch ihre Eltern und dem Gewaltproblem ihres Vaters geprägt war. Schon im Teenageralter kämpfte sie mit Drogen- und Alkoholabhängigkeit und entschied im Alter von 14 Jahren, sich von ihren Eltern juristisch zu lösen. Später schien sie mit ihrem Schauspielkollegen Will Kopelman (46) das persönliche Glück gefunden zu haben. Doch nach vier Jahren Ehe folgte 2016 die Scheidung, die Barrymore schwer traf. "Mein Traum von einer Familie zerbrach, und ich wusste nicht mehr, wie ich weitermachen sollte", gestand sie. Doch für ihre Kinder habe sie neuen Lebensmut gefunden.

Heute konzentriert sich Barrymore auf ihre Talkshow "The Drew Barrymore Show" und weniger auf ihre einst so erfolgreiche Schauspielkarriere, um mehr Zeit mit ihren Töchtern verbringen zu können. Der Fokus auf ihre Familie gebe ihr Stabilität, und das näher rückende Alter von 50 sehe sie gelassen. Sie scherzte sogar, dass sie sich wie Frodo aus Der Herr der Ringe fühle, der das Glück sieht und darauf zustürmt. "Ich bin im Moment so glücklich wie noch nie in meinem Leben", verriet die Schauspielerin, die sich von ihrem Weg, so wie er ist, nicht abbringen lassen möchte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore bei "The Drew Barrymore Show" im September 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore, 1994

Anzeige Anzeige

Anzeige