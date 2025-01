Mike Heiter bezieht zu dem Statement von Elena Stellung

Gestern Abend meldete sich Elena Miras (32) im Netz zu Wort und kritisierte den Vater ihrer Tochter Aylen, Mike Heiter (32) scharf. Unter anderem wirft die Reality-TV-Bekanntheit ihrem Ex vor, sich nicht um das gemeinsame Kind zu kümmern. In seiner Instagram-Story reagiert der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer nun auf die Vorwürfe. "Ich bin gerade voller Emotionen und weiß nicht, was richtig oder falsch ist, aber Elena, leider bringst du mich dazu, dass ich etwas sagen muss", erklärt er und veröffentlicht einen Screenshot einer SMS-Nachricht vom 9. Februar, in der er sich nach dem Wohlbefinden von Elena und seiner Tochter erkundigt und um ein Telefonat bittet.

Mit dem Screenshot möchte Mike belegen, dass die Schweizerin lügt. Demnächst wolle er noch mehr Beweise veröffentlichen. Zum Schluss wird der Freund von Leyla Lahouar (28) sehr deutlich. "Es wird hierbei leider nur einen Verlierer geben und das sind wir drei", lauten seine eindringlichen Worte an Elena.

In einem langen Instagram-Video hatte Elena sich zu dem Verhältnis von Mike und der gemeinsamen Tochter geäußert. "Die Möglichkeit, Aylen zu sehen, hat Mike jederzeit. Er kann mir jederzeit schreiben oder mich anrufen. Er weiß, ich werde irgendetwas finden, wann wir einen Termin ausmachen können", betonte die 32-Jährige unter anderem. Sie selbst wisse nicht, wieso der TV-Star sich angeblich nicht für seine Tochter interessiert: "Ich kenne die Antwort auch nicht. Jedoch ist es sehr schade, dass die Bindung nicht da ist."

Thomas Reiner Mike Heiter und Elena Miras im Juli 2020

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihre Tochter Ayleen im Februar 2023

