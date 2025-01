Netflix verrät Starttermin für finale "Squid Game"-Staffel

Netflix hat endlich das Startdatum für die dritte und letzte Staffel der Erfolgsserie Squid Game bekanntgegeben: Schon ab dem 27. Juni 2025 können Fans die letzten Episoden der koreanischen Serie auf der Plattform streamen. Damit sind die Wartezeiten erfreulich kurz: Die zweite Staffel wurde erst vor sechs Monaten veröffentlicht. Laut Regisseur Hwang Dong-hyuk erwartet die Fans Spannung pur, wenn die düstere und erbarmungslose Geschichte um Seong Gi-hun, gespielt von Lee Jung-jae (52), zu Ende erzählt wird. Die neuen Folgen sollen direkt an die schockierenden Ereignisse der zweiten Staffel anknüpfen, die in einem tragischen Cliffhanger endete.

Achtung, Spoiler!

Laut der offiziellen Ankündigung des Streaminganbieters dürfen sich Fans auf neue Wendungen und persönliche Dramen gefasst machen: Nach seinem gescheiterten Versuch, eine Revolte gegen den Frontmann, Spieler 001, zu starten, steht Seong vor den Trümmern seiner Bemühungen. Auch der Verlust seines besten Freundes Park Jung-bae, der in den Spielen brutal getötet wurde, prägt die Fortsetzung der Geschichte. Regisseur Hwang erklärte gegenüber Entertainment Weekly, Seong werde in dieser Staffel noch ein letztes Mal den verzweifelten Kampf aufnehmen, die Spiele ein für alle Mal zu stoppen. Bereits bekannte Figuren aus der zweiten Staffel, wie der einstige Krypto-Influencer Myung-gi, der spielsüchtige Yong-sik sowie seine Mutter Geum-ja, sollen ebenfalls zurückkehren.

Die erstmals 2021 veröffentlichte Produktion wurde von Anfang an sowohl als spannende Dramaserie als auch als Parabel über menschliche Gier und Moral gefeiert. Der Drehbeginn der beiden jüngsten Staffeln erfolgte ungewöhnlicherweise beinahe zeitgleich, was nun die rasche Veröffentlichung der Fortsetzung erlaubt. Spannend bleibt, ob die finale Staffel erneut für Auszeichnungen wie den Emmy Award in Betracht kommt, denn: Mit dem jetzt bekanntgegebenen Starttermin wird die Serie mitten im Bewertungszeitraum der renommierten Preisverleihung veröffentlicht. Für Schöpfer Hwang ist jedoch vor allem eines wichtig: Die finale Staffel wird den Figuren die verdiente Auflösung ihrer Geschichten bieten.

Getty Images Yim Si-wan und Jo Yu-ri auf der "Squid Game 2"-Premiere in Los Angeles, 2024

Getty Images Park Hae-soo, O Yeong-su, Lee Jung-jae, und Anupam Tripathi, "Squid Game"-Stars

