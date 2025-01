Vom Bad Boy zum Ehemann: Die Auf und Abs von Justin Bieber

Justin Bieber (30) war einst einer der berühmtesten Teeniestars der Welt. Mit gerade einmal 16 Jahren eroberte der Sänger die Musikbranche und wurde zum absoluten Mädchenschwarm. Der frühe Druck des Ruhms hinterließ bei dem erfolgreichen Sänger allerdings seine Spuren. Justin geriet ins Zentrum zahlreicher Skandale – von Drogenkonsum bis hin zu Affären war alles dabei. Der Kanadier eignete sich ein wahres Bad-Boy-Image an, dessen Privatleben öffentlich ausgebreitet und verurteilt wurde. Den rettenden Halt fand Justin schließlich in der Ehe mit seiner Hailey (28). Im Jahr 2024 krönten sie ihre Liebe mit der Geburt ihres gemeinsamen Babys Jack. Aber darf sich der Künstler heute tatsächlich über ein Happy End freuen? Promiflash wirft in diesem Video für euch einen Blick auf Justins turbulentes Leben.

