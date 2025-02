Besondere Doku: König Charles gibt es bald bei Prime Video

König Charles (76) verwirklicht ein für ihn wichtiges Projekt. Der Monarch ist bekannt für sein in der Öffentlichkeit freundliches Wesen und vor allem seine Liebe zur Nachhaltigkeit. Dahinter steckt eine Philosophie, die jetzt sogar eine eigene Doku bekommt. Zusammen mit seiner Wohltätigkeitsorganisation The King's Foundation und Prime Video produziert Charles einen Film, der einen Einblick in die Denkweise des Royals gibt. "Die King's Foundation freut sich auf die Zusammenarbeit mit Amazon bei einem einmaligen Dokumentarfilm, der die Harmonie-Philosophie Seiner Majestät und die Arbeit, die sie auf der ganzen Welt inspiriert hat, um nachhaltige Gemeinschaften aufzubauen und Leben zu verändern, vorstellt", freut sich eine Quelle aus den Reihen der Organisation gegenüber The Standard.

Die Foundation bezeichnet das Projekt schon jetzt als bahnbrechend. Was genau die Fans zu sehen bekommen, ist noch nicht klar. Auch ein Premierendatum ist nicht bekannt. Einen Anlass für den Film gibt es aber: Charles' Organisation feiert in diesem Jahr ihr 35-jähriges Bestehen. Ihre Aufgabe ist es, im Sinne des Königs, die Menschen wieder in Einklang und Harmonie mit der Natur zu bringen. "Wir haben irgendwie unsere richtige Verbindung zur Natur aufgegeben. Irgendwie haben wir uns eingebildet, dass wir ohne sie auskommen, oder wir kämpfen in jeder Hinsicht gegen sie – anstatt zu verstehen, dass die Zukunft darin liegt, in viel größerer Harmonie mit der Natur zu arbeiten", wird der 76-Jährige auf der Website zitiert.

Charles' besonderes Verhältnis zur Natur ist allseits bekannt. Er setzt sich nicht nur aktiv für den Umweltschutz ein, sondern scheint auch selbst seinen Frieden im Freien zu finden. Das Spazierengehen soll eine seiner liebsten Freizeitbeschäftigungen sein – und das nicht nur auf dem Palastgelände. Im September 2023 kam es dabei zu einem lustigen Zwischenfall. Eine Gruppe Fahrradfahrer war in der schottischen Natur unterwegs, als ihnen ein einzelner Wanderer entgegenkam. Dabei handelte es sich tatsächlich um den König höchstpersönlich. Und der nahm sich sogar kurz Zeit und hielt ein Pläuschchen mit den Radfahrern. "Der König ist ein netter Mann", freuten die sich später in ihrem YouTube-Video.

König Charles und Königin Camilla mit Ziege Summerville Tamsin

König Charles und Königin Camilla im Februar 2024

