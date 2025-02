Christina und Luca Hänni plaudern lustige Bettgeschichte aus

Frischgebackene Eltern und schon mitten im turbulenten Familienalltag: Luca Hänni (30) und Christina Hänni (34) haben in ihrem Podcast "Don't worry be Hänni" eine amüsante Anekdote aus ihrem nächtlichen Zusammenleben geteilt. Der Sänger und die Tänzerin, in deren Leben sich seit der Geburt ihrer Tochter im Sommer 2024 vieles verändert hat, berichteten dabei über eine kuriose Verwechslung im Schlaf. Nachdem ihre Tochter, die gelegentlich bei ihren Eltern im Bett schläft, von Papa Luca ins Beistellbettchen gelegt worden war, weckte Christina ihren Mann Luca mitten in der Nacht – in dem Glauben, er sei ihre kleine Tochter. "Ich so: Hallo!?", erinnerte sich Luca lachend.

Christina erklärte, dass sie "im Halbschlaf" wohl gedacht habe, ihre Tochter würde noch zwischen ihnen liegen. Eigentlich habe sie nur sicherstellen wollen, dass die Kleine sicher liegt und sich beruhigt. Aber dann habe sie ihren Liebsten in die Finger bekommen: "Ich hab' dich an meine Brust gequetscht." Luca erinnerte sich schmunzelnd: "Es war ja schön, aber ich war auch überfordert: 'Was willst du von mir?'" Der Alltag der kleinen Familie sei aktuell ohnehin von kürzeren Nächten und teils unruhigen Schlafphasen ihres Babys geprägt. Gründe dafür könnten laut Christina Wachstumsschübe oder das Zahnen sein. Gleichzeitig gab die Tänzerin einen Einblick in ihre Schlaf-Routine mit ihrer Tochter: Mit einem festen Ritual aus Nähe und behutsamer Beruhigung gelinge es ihr oft, die Kleine wieder zum Einschlafen zu bringen.

Privat bleiben Luca und Christina, die 2020 bei "Let's Dance" zueinanderfanden, trotz anstrengender Nächte ein eingespieltes Team. Ihren Baby-Alltag teilen die beiden eher selten mit der Öffentlichkeit. Auch die Identität ihres Kindes, einschließlich dessen Namen, behalten die beiden für sich. In ihrem Podcast geben sie ihren Fans allerdings regelmäßig einige humorvolle Einblicke in ihr Leben zu dritt. Ab Ende Februar wird Christina wieder auf dem Let's Dance-Parkett stehen, dann legt das Ehepaar auch eine Podcast-Pause ein.

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024

Getty Images Christina Luft und Luca Hänni bei der ersten "Let's Dance"-Show in Köln im Februar 2020

