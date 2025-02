Für Yeliz ist Teilnahme am Dschungelcamp "eine Art Therapie"

Yeliz Koc (31) muss sich aktuell im Dschungelcamp beweisen. In den vergangenen Tagen sprach die Reality-TV-Bekanntheit bereits mehrfach über Themen, mit denen sie in der Vergangenheit auseinandersetzen musste. Unter anderem mit dem wenigen Kontakt zu ihrem Vater oder der schlechten Vater-Tochter-Beziehung zwischen ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht (33) und ihrer kleinen Tochter Snow (3). Viele Zuschauer sind von den ständig wiederkehrenden Gesprächsthemen genervt, doch Yeliz' Partner Jannik Kontalis hat im Promiflash-Interview klargestellt, dass sie das tut, um ihre Vergangenheit aufzuarbeiten: "Für sie sind Formate immer eine Art Therapie, in der sie ihre Erlebnisse verarbeiten und sich öffnen kann."

Promiflash wollte zudem eine Einschätzung von Jannik haben: Wie schlägt sich Yeliz bisher im Dschungelcamp? Für den Make Love, Fake Love-Teilnehmer ist diese Frage ganz schnell beantwortet. "Ich finde, Yeliz macht das super. Sie genießt die Zeit im Dschungel total, das sehe ich sofort. Ich bin stolz auf sie", schwärmt er. Zwar ist Jannik nicht Yeliz' Dschungelbegleitung, doch vom heimischen Wohnzimmer aus verfolgt er täglich, wie sich seine Partnerin schlägt und unterstützt sie, wo er nur kann.

Jannik und Yeliz lernten sich bei der ersten Staffel "Fake Love, Make Love" kennen und lieben. Ihre Beziehung hielt allerdings nur wenige Monate. Bei den Dreharbeiten der kommenden Prominent getrennt-Staffel trafen die beiden dann erneut aufeinander und gaben ihrer Liebe eine zweite Chance. Bevor Yeliz sich auf den Weg in den australischen Urwald begeben hatte, schilderte Jannik bereits, wie sehr er seine Partnerin und deren Tochter vermissen werde. "Ich muss sagen, ich vermisse die beiden schon extrem. [...] Ich habe es mir ein bisschen einfacher vorgestellt, aber es ist schon irgendwie anders, wenn sie nicht so greifbar sind", schilderte er auf Instagram.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und Jannik Kontalis im Januar 2025

Instagram / jannikkontalis Realitystars Jannik Kontalis und Yeliz Koc

