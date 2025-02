Jannik meint: Damit überzeugt Yeliz die Dschungelcamp-Fans

Yeliz Koc (31) konnte mit ihrer Leistung in den Dschungelprüfungen bisher nicht überzeugen. Der Partner der Reality-TV-Bekanntheit ist sich jedoch sicher, dass die Dschungelcamperin die Zuschauer dennoch in ihren Bann ziehen kann. "Sie überzeugt in der Zeit einfach mit ihrer authentischen Art. Sie ist niemand, der sich verstellen muss oder extra Dinge inszenieren muss. Sie ist so, wie sie ist und deshalb auch seit Jahren so erfolgreich", erklärte Jannik Kontalis im Interview mit Promiflash.

Bisher musste sich Yeliz zwei Prüfungen stellen, und in beiden ging es darum, möglichst viele Dschungel-Delikatessen zu verspeisen. Schon im Vorfeld stellte die Mutter einer Tochter klar, dass Essensprüfungen nicht ihr Ding sind. "Ich glaube, die richtige Prüfung für Yeliz wird noch kommen", vermutete Jannik zuversichtlich gegenüber Promiflash.

Wenn die Make Love, Fake Love-Bekanntheit schon nicht mit erfolgreichen Dschungelprüfungen auf sich aufmerksam machen kann, dann wohl mit ihrer legendären Schmuggelaktion. Oder aber auch mit ihren Gesprächen über ihren Ex und den Vater ihrer Tochter Snow (3): Jimi Blue Ochsenknecht (33). So berichtete sie, dass sich der "Wilde Kerle"-Star nach einer langen Zeit der Funkstille wieder bei ihr gemeldet hat. "Ich würde schon gern wissen, was mit ihm los war, warum er nichts von seiner Tochter wissen wollte", schilderte Yeliz die Situation im Dschungel und fügte hinzu: "Ich habe bis heute keine Entschuldigung für sein Verhalten bekommen."

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit Tochter Snow und Jannik Kontalis, Januar 2025

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Ex-Paar

